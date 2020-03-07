امیرحسین علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح نوروزی فرشتگان رحمت در قم، افزود: این طرح با شعار توان توانمندان و نیاز نیازمندان با هدف توسعه دامنه فعالیت داوطلبان جمعیت هلال احمر در استان قم اجرا میشود.
وی با بیان اینکه داوطلبان جمعیت هلال احمر طی ایام سال در طرحهای انسان دوستانه مشارکت میکنند، افزود: داوطلبان با عضویت در چهار گروه حمایت، مهارت، مشارکت و هدایت ساماندهی، خدمات به نیازمندان و اقشار کم برخوردار ارائه میکنند.
معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم بیان کرد: از مهترین برنامه امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم اجرای طرحهایی است که طی سالهای متوالی با حضور خیرین و داوطلبان در آستانه سال جدید اجرا میشود.
وی از کمک ۱۵۰ میلیون تومانی یک خیر قمی به نیازمندان در طرح فرشتگان رحمت خبر داد و افزود: در اجرای طرح فرشتگان رحمت در آستانه عید نوروز بن خرید کالا با کمک خیرین به نیازمندان اهدا خواهد شد.
علیمردانی تصریح کرد: اهدای بنهای غیرنقدی میان مددجویان در قالب طرح فرشتگان رحمت در قم آغاز شده است.
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