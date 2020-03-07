«دیده بانی اجتماعی» شعار سال مددکاران

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۸ اسفند روز جهانی مددکاران اجتماعی است، گفت: هر سال برای این روز شعاری در نظر گرفته می‌شود که دو سال است شعار ترویج روابط انسانی به دلیل اهمیت موضوع انتخاب شده است.

وی افزود: برنامه‌ها و همایش‌های زیادی برای این روز داشتیم که متأسفانه به دلیل شیوع کرونا کنسل شد اما امیدواریم پس از پایان یافتن این بیماری بتوانیم برخی از برنامه‌های خود را عملیاتی کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت: انجمن مددکاران طی ۱۰ سال گذشته هر سال یک شعاری را بر حسب نیاز کشور تعیین می‌کند که امسال شعار «تاب آوری اجتماعی» و سال آینده «مددکاری اجتماعی دیده بانی اجتماعی» به عنوان شعار روز ملی مددکاری انتخاب خواهیم کرد.

وی در خصوص دیده بانی اجتماعی گفت: یعنی رصد آنچه در حوزه اجتماعی در حال وقوع است و این اولین باری است که این شعار محور کار تشکل‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه اعتقادمان بر این است که برای مطالبه گری باید بتوانیم موضوعات مختلف را در حوزه اجتماعی رصد کنیم، تأکید کرد: برای تمامی این موارد و تحقق حقوق شهروندی نیاز به دیده بانی اجتماعی داریم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: با دیده بانی درست می‌توانیم تصمیمات و تمهیدات خوبی در حوزه مددکاری اجتماعی بگیریم و امیدواریم از تمام ظرفیت‌ها برای ترویج دیده بانی اجتماعی از جمله سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها، نخبگان و سازمان‌های متولی بهره مند شویم و این سازمان‌ها ما را برای ارزیابی آنچه در کشور انجام شده، یاری کنند.

موسوی چلک با اشاره به اینکه برای اثربخشی و سیاست‌های درست باید دیده بانی اجتماعی داشته باشیم، تصریح کرد: بسیاری از مواقع اتفاقات تحت تأثیر جامعه جهانی است و در این خصوص در سطح ملی، منطقه، استانی و محلی نیاز به رصد موضوعات اجتماعی بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر در ایلام هم اکنون موضوع خودکشی نسبت به سایر آسیب‌ها جدی تر است به این دلیل است که این موضوع به خوبی دیده نشده است و می‌توانیم با دیده بانی درست آن را در اولویت قرار دهیم و در آینده بر این مبنا برنامه ریزی انجام گیرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به موضوع آموزش و مداخلات اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه کودکان همانند معلولان حوادث رانندگی و … باید دیده بانی درستی داشته باشیم چرا که در این حوزه‌ها نیاز به برنامه ریزی بهتری نسبت به قبل داریم.

موسوی چلک همچنین به بحران سالمندی نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز اگر در گذشته به درستی دیده بانی می‌شد شاید به این زودی ها به نقطه بحران نمی‌رسیدیم. به همین دلیل دیده بانی اجتماعی را به عنوان شعار سال انتخاب کردیم چون خلاء آن را احساس می‌کردیم و افراد بعد از بروز بحران هستیم.

به گفته وی، دیده بانی نگاهی به جلو دارد و هرچه این موضوع به خوبی برای کشور اتفاق بیفتد طبیعتاً سیاست گذاری و برنامه ریزی و استفاده بهتر از منابع صورت می‌گیرد و از سوی دیگر ضعف در دیده بانی منجر می‌شود بسیاری از برنامه‌ها معطوف به گذشته باشد و هزینه‌های اضافی پرداخت شود و در نهایت آسیب و رخدادی که می‌توانستیم با برنامه ریزی و سیاست درست آن را کاهش و یا از بین ببریم، رخ نخواهد داد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران یادآور شد: وزارت بهداشت، قوه قضائیه، دادگستری، سازمان زندان‌ها، انجمن حمایت از خانواده زندانیان و کمیته امداد، هلال احمر، بانک‌ها، بنیاد شهید، شهرداری، شرکت نفت و پالایش از طریق آزمون نسبت به استخدام مددکاران اجتماعی اقدام می‌کند و در مجموع وضعیت اشتغال این مددکاران بد نیست.