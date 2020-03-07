تمهیدات بهزیستی برای حضور مترجم زبان اشاره ویژه بیماران ناشنوا

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی کشور در ابلاغیه‌ای از ادارات کل بهزیستی سراسر کشور خواست تا تمهیدات ویژه ای را برای حضور مترجم زبان اشاره جهت ارتباط با بیماران دارای اختلالات شنوایی مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان اتخاذ کنند.

محمد نفریه در این ابلاغیه از اعلام آمادگی انجمن ملی زبان اشاره برای حضور مترجم زبان اشاره در بیمارستان‌ها خبر داد و از ادارات کل بهزیستی همه استان‌های سراسر کشور خواست، با هماهنگی انجمن ملی زبان اشاره و انجمن‌های ناشنوایان، اقدامات لازم برای حضور یک مترجم زبان اشاره به هنگام مراجعه و بستری شدن بیمار دارای اختلالات شنوایی مبتلا به کرونا در بیمارستان صورت گیرد تا آموزش‌های لازم به فرد بیمار به صورت زبان اشاره داده شود.