تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۵ سال به تاجیکستان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تورنمنت فوتبال دختران زیر ۱۵ سال کافا ۲۰۲۴ از ۳۱ اردیبهشتتا ۶خرداد با حضور تیم های ازبکستان، تاجیکستان، ایران و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد که شاگردان کران خسروی جهت حضور در این تورتمنت صبح امروز از ساعت ۷:۱۵ تهران را به مقصد این کشور ترک کردند.
برنامه زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:
سه شنبه یکم خرداد ماه
ایران- قرقیزستان – ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران( ۱۷ به وقت محلی)
تاجیکستان- ازبکستان –ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران(۲۰ به وقت محلی)
پنجشنبه ۳ خرداد ماه
ازبکستان- ایران- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران( ۱۷ به وقت محلی)
قرقیزستان- تاجیکستان–ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران(۲۰ به وقت محلی)
شنبه ۵خرداد
قرقیزستان-ازبکستان- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران( ۱۷ به وقت محلی)
تاجیکستان- ایران–ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران(۲۰ به وقت محلی)
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