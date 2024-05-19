  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۷

تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۵ سال به تاجیکستان سفر کرد

تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۵ سال به تاجیکستان سفر کرد

ملی‌پوشان بانوان جهت حضور در تورنمنت کافا تهران را مقصد تاجیکستان ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تورنمنت فوتبال دختران زیر ۱۵ سال کافا ۲۰۲۴ از ۳۱ اردیبهشتتا ۶خرداد با حضور تیم های ازبکستان، تاجیکستان، ایران و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد که شاگردان کران خسروی جهت حضور در این تورتمنت صبح امروز از ساعت ۷:۱۵ تهران را به مقصد این کشور ترک کردند.

برنامه زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:

سه شنبه یکم خرداد ماه

ایران- قرقیزستان – ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران( ۱۷ به وقت محلی)
تاجیکستان- ازبکستان –ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران(۲۰ به وقت محلی)

پنجشنبه ۳ خرداد ماه

ازبکستان- ایران- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران( ۱۷ به وقت محلی)
قرقیزستان- تاجیکستان–ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران(۲۰ به وقت محلی)

شنبه ۵خرداد

قرقیزستان-ازبکستان- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران( ۱۷ به وقت محلی)
تاجیکستان- ایران–ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران(۲۰ به وقت محلی)

کد مطلب 6111452
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها