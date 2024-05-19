تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۵ سال به تاجیکستان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تورنمنت فوتبال دختران زیر ۱۵ سال کافا ۲۰۲۴ از ۳۱ اردیبهشتتا ۶خرداد با حضور تیم های ازبکستان، تاجیکستان، ایران و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد که شاگردان کران خسروی جهت حضور در این تورتمنت صبح امروز از ساعت ۷:۱۵ تهران را به مقصد این کشور ترک کردند.

برنامه زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:

سه شنبه یکم خرداد ماه

ایران- قرقیزستان – ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران( ۱۷ به وقت محلی)

تاجیکستان- ازبکستان –ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران(۲۰ به وقت محلی)

پنجشنبه ۳ خرداد ماه

ازبکستان- ایران- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران( ۱۷ به وقت محلی)

قرقیزستان- تاجیکستان–ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران(۲۰ به وقت محلی)

شنبه ۵خرداد

قرقیزستان-ازبکستان- ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران( ۱۷ به وقت محلی)

تاجیکستان- ایران–ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران(۲۰ به وقت محلی)