از تشکیل تیم های خرید برای سالمندان تا ضدعفونی کردن معابر شهر

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: مرضیه کیان: این روزها که ترس از مبتلا شدن به ویروس کرونا خیلی‌ها را خانه نشین کرده، هستند افرادی که به صورت خودجوش وارد میدان مبارزه با ویروس کرونا شده‌اند و تلاش می‌کنند تا با توجه به مشکلاتی که این ویروس برای مردم ایجاد کرده باری از دوش مردم بردارند.

این مدل از خدمت رسانی به مردم شاید ابتدا از دزفول شروع شد. پویش بچه‌های یکی از محله‌های این شهر برای اینکه بزرگ‌ترها برای خرید روزانه از خانه بیرون نیایند تا آنها این کار را برای آنها انجام دهند. اما در تهران هم این کار شروع شده و بچه‌های شهرک شهید محلاتی وسط میدان آمده‌اند تا بزرگ‌ترها در خانه بمانند و خودشان را در معرض خطر قرار ندهند.

با علی سامان از اعضای پایگاه بسیج پیامبراعظم این شهرک و محسن فلاح مراد از مسئولان ستاد مردمی مبارزه با کرونا در شهر هشتگرد در این باره صحبت کردیم.

خدمت رسانی خودجوش با هزینه‌ی شخصی

علی سامان در این گفتگو درباره اهداف خود در مورد کمک به سالمندان در شرایط چالش برانگیز ویروس کرونا گفت: همانطور که می‌دانید افراد سالمند با توجه به سیستم دفاعی بدن و بیماری‌هایی که احتمال دارد داشته باشند، بیشتر در معرض ابتلاء به ویروس کرونا قرار دارند. بنابراین تصمیم گرفتیم که نیازهای روزمره و مایحتاج شأن مثل نان، مواد غذایی، میوه جات و… را با ساماندهی تیم‌های خرید از میان بچه‌های محل تشکیل دهیم.

سامان تاکید کرد: ما به صورت خود جوش این طرح را پیاده کردیم، از هزینه‌ی شخصی خودمان، خریدها را انجام می‌دهیم و موقع تحویل، هزینه را دریافت می‌کنیم بدون ریالی بیشتر!

او ادامه داد: گروه ما در رده‌های سنی مختلف و حدود ۲۰ نفر است، و برنامه‌ای که در نظر گرفتیم این است که ساعت ۹ تا ۱۰ صبح را جهت خرید از بازار میوه و تره بار و ساعت ۹ تا ۱۳ را جهت خرید از مغازه‌های محله اختصاص داده‌ایم.

علی سامان در پایان گفت: ما حدود ۲۴ ساعت است که پوسترهای معرفی این کار را در نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها نصب کردیم. به سرایدارهای محله هم اطلاع دادیم که این کار از جانب ما انجام می‌شود تا به ساکنین اطلاع دهند.

بچه‌های هیأت در میانه ی میدان

در شهر هشتگرد نیز عده‌ای از جوانان هیأتی بیکار ننشسته‌اند و با ضدعفونی کردن هر روزه‌ی معابر عمومی شهر تلاش می‌کنند تا از خطر ابتلای مردم به ویروس کرونا کم کنند. در این باره محسن فلاح مراد از مسئولان ستاد مردمی مبارزه با کرونا در شهر هشتگرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با شیوع ویروس کرونا و توصیه‌ی مسئولان بهداشتی و وزارت بهداشت به تعطیلی اجتماعات، روضه‌ی ما که به صورت هفتگی و خانگی برگزار می‌شد، محدود و کم کم تعطیل شد. با مشورتی که با دوستان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اگر توانی داشتیم تا هر هفته روضه را برگزار کنیم، اکنون این توان را چه از نظر مالی و چه از نظر فیزیکی صرف مبارزه با ویروس کرونا کنیم.

فلاح مراد خاطر نشان کرد: ما این پویش را با گروه ۴ نفره و به صورت کاملاً مردمی شروع کردیم. کمک‌های مردمی از طریق وجه نقدی و یا خرید محلول ضدعفونی کننده بود و سم پاش و برخی ابزار را از بودجه‌ی هیئت تأمین کردیم. در همان روزهای اول بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت و اکنون حدود ۲۰ تا ۴۰ نفر هر روز در رده‌ی سنی ۱۲ تا ۶۵ سال با ما همکاری می‌کنند.

او ادامه داد: ما هر ۲۴ ساعت کل سطح شهر را ضدعفونی می‌کنیم. بیشتر تمرکز ما مکان‌هایی است که تردد مردم بیشتر است. حتی برخی مکان‌ها روزی چند بار گندزدایی می‌شود. مانند: درب خانه‌ها، پاساژها و مراکز تجاری.

محسن فلاح مراد در پایان گفت: به دنبال پویشی که به راه افتاد بسیاری از محله‌ها و روستاهای اطراف هم این فعالیت را در پیش گرفتند و با همت مردم و عنایت پروردگار تمام مناطق تحت پوشش عملیات گندزدایی است.