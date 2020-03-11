به گزارش خبرگزاری مهر، خط تولید محلول ضدعفونی کننده یا آنتی‌سپتیک(antiseptic) دست در شرکت‌های تجهیزات پزشکی هلال ایران وابسته به سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر راه‌اندازی شد.

این محلول ضد عفونی دست و سطوح، طبق فرمولاسیون توصیه شده از طرف سازمان جهانی بهداشت WHO تهیه و تولید شده است. این محلول غیر خوراکی فقط برای مصرف موضعی و با استفاده از ایزوپروپیل الکل، هیدروژن پراکساید و گلیسیرین تولید شده است.

با راه اندازی این خط تولید، روزانه ۱۰ هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده (پنج هزار لیتر در شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران و پنج هزار لیتر در شرکت داروسازی سها) در اندازه های پنج و یک لیتری در گالن هایی با نشان سیب سلامت تولید می شود که این امر گامی برای تأمین سلامت جامعه در مقابله با ویروس کرونا خواهد بود.

خط تولید این محصول در چند روز گذشته بر اساس تقاضای شدید مردم و بعد از ورود کرونا ویروس به کشور، با افزایش درخواست این ماده ضد عفونی کننده در بازار مواجه بوده است، به همین منظور با تلاش شبانه روزی متخصصان و کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران و شرکت داروسازی سها، این محلول ضدعفونی آنتی سپتیک به مرحله تولید رسیده است.

ضد عفونی کننده یا محلول آنتی سپتیک (antiseptic) به گروهی از مواد شیمیایی گفته می شود که عوامل بیماری زایی چون ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و نظایر آن را از بین برده و از گسترش و رشد آنها جلوگیری می کنند. تولید این محلول ضدعفونی کننده یا آنتی سپتیک (antiseptic) دست تا زمانی که کشور برای مقابله با ویروس کرونا (کووید – ۱۹) به آن نیاز داشته باشد، ادامه خواهد داشت.

از این محصول ضد عفونی کننده می توان برای از بین بردن میکروب ها و آلودگی های دست، ابزار و وسایل و سطوح مختلف در مکان هایی چون منازل، مهد کودک ها، مدارس، رستوران ها، مطب های پزشکان، درمانگاه ها و مصارف خاص پرسنل بیمارستانی استفاده کرد. در هشدارهای مصرف این محلول ضد عفونی دست تاکید شده که روی زخم باز و به مخاط چشم اسپری نشود و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

گفتنی است، در افتتاح و راه اندازی این محلول آنتی‌سپتیک و ضدعفونی کننده دست محمود رضا پیروی دبیرکل جمعیت هلال احمر، حسن صفاریه سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر، ظاهر رستمی مدیرعامل شرکت صنایع نساجی هلال ایران و بهرام غیبی مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران حضور داشتند.