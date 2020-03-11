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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۲۶

«لال ماهی» منتشر می‌شود

«لال ماهی» منتشر می‌شود

محمدرضا براری از انتشار تازه‌ترین مجموعه داستان خود با عنوان «لال ماهی» از سوی انتشارات سیب‌سرخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا براری، نویسنده و منتقد ادبی از آماده انتشار شدن مجموعه داستان تازه خود با عنوان «لال ماهی» خبر داد و گفت: این مجموعه داستان شامل ۷ داستان کوتاه است که در فضا و اقلیم شمال کشور رخ می‌دهند و عناصر طبیعت پیرامون در تک تک داستان‌ها نمودی آشکار دارد.

شاعر مجموعه "دیگر اشتهای عاشق شدن ندارم " افزود: مفاهیمی چون تنهایی و رنج انسان امروز، در مواجهه با خود و اطرافش و شکل‌گیری کشمکش، در این داستان‌ها آشکار است. انسان‌محوری و نگاه به درونیات انسانی از ویژگی این مجموعه داستان محسوب می‌شود.

براری گفت: قلب عروس دریایی، وداع آخر، نور لای درخت‌ها، لال ماهی، خراب خانه، تاریکی اعماق و اتاق جوانی از جمله داستان‌های مجموعه داستان «لال ماهی» است.

این داستان نویس بیان کرد: به علت تعلق خاطر به نثر و زبان پیراسته و ایجاز در داستان نویسی سعی کرده‌ام به نثر و زبان داستان توجه ویژه داشته باشم تا مخاطب را در لذت خواندن داستان همراه‌تر کنم.

محمدرضا براری متولد ۱۳۵۶ و ساکن شهرستان بابلسر است و تاکنون مجموعه شعرهای "دیگر اشتهای عاشق شدن ندارم "، "شباهت" و "فرشته‌هایی از فلز" و داستان "صندوقچه‌ی آرمان‌خواهی" از وی منتشر شده است.

مجموعه داستان «لال ماهی» نوشته محمدرضا براری به‌زودی از سوی انتشارات سیب سرخ وارد بازار کتاب می‌شود.

کد مطلب 4875574
حمید نورشمسی

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