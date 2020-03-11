به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا براری، نویسنده و منتقد ادبی از آماده انتشار شدن مجموعه داستان تازه خود با عنوان «لال ماهی» خبر داد و گفت: این مجموعه داستان شامل ۷ داستان کوتاه است که در فضا و اقلیم شمال کشور رخ می‌دهند و عناصر طبیعت پیرامون در تک تک داستان‌ها نمودی آشکار دارد.

شاعر مجموعه "دیگر اشتهای عاشق شدن ندارم " افزود: مفاهیمی چون تنهایی و رنج انسان امروز، در مواجهه با خود و اطرافش و شکل‌گیری کشمکش، در این داستان‌ها آشکار است. انسان‌محوری و نگاه به درونیات انسانی از ویژگی این مجموعه داستان محسوب می‌شود.

براری گفت: قلب عروس دریایی، وداع آخر، نور لای درخت‌ها، لال ماهی، خراب خانه، تاریکی اعماق و اتاق جوانی از جمله داستان‌های مجموعه داستان «لال ماهی» است.

این داستان نویس بیان کرد: به علت تعلق خاطر به نثر و زبان پیراسته و ایجاز در داستان نویسی سعی کرده‌ام به نثر و زبان داستان توجه ویژه داشته باشم تا مخاطب را در لذت خواندن داستان همراه‌تر کنم.

محمدرضا براری متولد ۱۳۵۶ و ساکن شهرستان بابلسر است و تاکنون مجموعه شعرهای "دیگر اشتهای عاشق شدن ندارم "، "شباهت" و "فرشته‌هایی از فلز" و داستان "صندوقچه‌ی آرمان‌خواهی" از وی منتشر شده است.

مجموعه داستان «لال ماهی» نوشته محمدرضا براری به‌زودی از سوی انتشارات سیب سرخ وارد بازار کتاب می‌شود.