به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا و تهدید سلامت مردم، در روند کار و مشاغل اختلالاتی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین سلامت افراد و لزوم قرنطینه خانگی، افزود: در این خصوص بسیاری از کارمندان به جای حضور در اداره، دور کاری می‌کنند، بسیاری از کارگران هم می‌توانند از بیمه بیکاری خود استفاده کنند، مددجویان نهادهای حمایتی هم حداقل مستمری برای تأمین مایحتاج ضروری خود خواهند داشت. اما متأسفانه در این بین برخی از افراد از جمله کارگران سر گذر که فاقد شغل ثابت هستند، علاوه بر بیمه نبودن، حقوقشان به صورت روزمزدی است و اگر کاری نداشته باشند، هیچ درآمدی هم نخواهند داشت.

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: اما سلامت افراد از کار مهم‌تر است و اگر سلامت تهدید شود، معیشت هم از بین خواهد رفت.

سلم آبادی با اشاره به اینکه تهدید سلامت جامعه، این افراد را بیکار کرده است، افزود: اما اکنون هم سلامت و هم معیشت این اقشار تهدید شده است، چرا که اگر به معیشت رسیدگی نشود، خود به خود سلامت هم تهدید می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون کمیته امداد فارغ از رسیدگی به جامعه هدف خود و بر اساس وظیفه انسانی اش، در تلاش است تا با راه اندازی پویش مردمی، برای کمک به این اقشار آسیب‌پذیر جامعه اقدام کند.

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: در این پویش از مردمی که از نظر سلامت و معیشت تأمین هستند، برای نذر سلامتی خود، به تأمین معیشت و سلامت اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمک کنند. چرا که اگر معیشت و سلامت این افراد به خطر افتد، سلامت تمام جامعه تهدید خواهد شد.

سلم آبادی تاکید کرد: تا زمانی که این بیماری و ویروس منحوس وجود دارد و سلامت جامعه را تهدید می‌کند، از مردم می‌خواهیم که با پیوستن به این پویش، به همنوعان خودشان کمک کنند که البته تضمینی برای سلامتی خودشان خواهد بود.