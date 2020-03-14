دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از دو هفته گذشته تست داروهای مرتبط با کرونا آغاز شده است، اظهار کرد: امروز تا ظهر نتیجه تست این داروها مشخص خواهد شد.

عضو کمیته علمی داروی کرونا با بیان اینکه داروها در حال آزمایش بوده و متخصصان در حال تحلیل آن هستند، گفت: یک مدلی در پزشکی وجود دارد و اگر یک گروه نسبت به گروه دیگر به صورت واضح بهبودی بهتری داشته باشند و پزشکان بر اساس آمار آن را، تأیید کنند یعنی دارو اثر کرده است.

به گفته قانعی، اکنون گروه تحلیل در حال کار هستند، گفت: ما فعلاً داروی خاصی تولید نکرده‌ایم که بگوییم مخصوص کرونا است؛ اساساً هیچ داروی خاص کرونا، نه در دنیا، نه در ایران و نه در آمریکا تولید نشده است. آنچه که مسلم است این است که داروهای موجود بیماری‌های دیگر در حال تست هستند که روی بیماری کرونا اثر دارند یا خیر.

وی تاکید کرد: داروی تولید شده مخصوص بیماران کرونایی در دنیا نداریم و همه داروهایی که در کشور ما برای بیماری‌های دیگر تاییدیه دارند در حال بررسی برای تأثیر روی بیماری کرونا است.

قانعی گفت: تأثیر چندین دارو روی کرونا در حال بررسی است.

قانعی با بیان اینکه این داروها مجوز مصرف داشته‌اند و در صدد هستیم ببینیم این داروها روی کرونا تأثیر دارد یا خیر، خاطر نشان کرد: در واقع هیچ داروی خاص کرونا در دست تولید نیست و تولید آن احتمالاً تا یک سال دیگر طول بکشد.

وی در خصوص تولید دستگاه‌های مورد نیاز توسط شرکتهای دانش بنیان در بخش‌های آی سی یو که اکنون نیز برای بیماران کرونایی مورد استفاده قرار می‌گیرد گفت: این دستگاه‌ها مختص بیماری کرونا نیست و تاکنون در بخش‌های آی سی یو قرار می گرفته و دستگاه‌های کمک کننده برای بیماران کرونا هستند.

به گفته قانعی، اگر شرکتها بتوانند این دستگاه‌ها را تولید کنند هزینه‌ها را کاهش می‌دهند ولی تولید این دستگاه‌ها یک سال به طول می‌انجامد؛ اگر هم شرکتی طرحی ارائه کرده باشد معاونت علمی و فناوری آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.