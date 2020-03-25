هشدار فرماندهی عملیات بغداد نسبت به نقض منع آمد و شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد که با توجه به اوضاع خطرناک بهداشتی در سایه گسترش ویروس کرونا و تأثیر آن بر جهان و همچنین کشته شدن هزاران نفر به دنبال گسترش این ویروس ما به عنوان نیروهای امنیتی خواهان اتخاذ تدابیر سریع و لازم برای حمایت از امنیت و سلامت کشورمان به ویژه امنیت بغداد هستیم.

فرماندهی عملیات بغداد تاکید کرد بر همین اساس شهروندان باید با نیروهای امنیتی همکاری کنند و به هیچ عنوان منع آمد و شد را زیر پا نگذارند چرا که ما در مرحله افزایش ابتلاء به ویروس کرونا هستیم.

فرماندهی عملیات بغداد تاکید کرد که تنها یک نفر می‌تواند از خانه برای خرید بیرون بیاید و اگر منع آمد و شد نقض شود افراد مذکور بازداشت خواهند شد.