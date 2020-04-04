«حنیف اتمر» نامزد پُست وزارت خارجه افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور؛ ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تصمیم اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور مبنی بر معرفی «محمد حنیف اتمر» به عنوان سرپرست و نامزد پست وزارت امور خارجه این کشور خبر داد.



اتمر پیش از این به عنوان مشاور شورای امنیت ملی کار می کرد و در انتخابات ریاست جمهوری نیز نامزد بود؛ اما از ادامه رقابت چشم‌پوشی کرد.

وی در کارنامه خود عناوین دیگری چون وزیر سابق معارف و وزیر سابق کشور را نیز یدک می‌کشد.



این در حالی است که غنی روز گذشته، «طاهر زهیر» را نیز به عنوان نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین کرد. زهیر پیش از این والی بامیان بود.



هفته گذشته نیز ارگ ریاست جمهوری نامزد وزارت دارایی و شهردار کابل را معرفی کرد.



معرفی نامزدهای وزارت‌خانه‌های مختلف افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که همزمان عبدالله عبدالله رئیس اجرائی دولت سابق کابل نیز ادعای ریاست جمهوری دارد.