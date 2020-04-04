  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱۱:۲۰

به خواست غنی؛

«حنیف اتمر» نامزد پُست وزارت خارجه افغانستان شد

«حنیف اتمر» نامزد پُست وزارت خارجه افغانستان شد

ارگ ریاست جمهوری افغانستان، طی ۲ حکم جداگانه، «حنیف اتمر» را به عنوان سرپرست و نامزد وزارت امور خارجه این کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور؛ ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تصمیم اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور مبنی بر معرفی «محمد حنیف اتمر» به عنوان سرپرست و نامزد پست وزارت امور خارجه این کشور خبر داد.

اتمر پیش از این به عنوان مشاور شورای امنیت ملی کار می کرد و در انتخابات ریاست جمهوری نیز نامزد بود؛ اما از ادامه رقابت چشم‌پوشی کرد.

وی در کارنامه خود عناوین دیگری چون وزیر سابق معارف و وزیر سابق کشور را نیز یدک می‌کشد.

این در حالی است که غنی روز گذشته، «طاهر زهیر» را نیز به عنوان نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین کرد. زهیر پیش از این والی بامیان بود.

هفته گذشته نیز ارگ ریاست جمهوری نامزد وزارت دارایی و شهردار کابل را معرفی کرد.

معرفی نامزدهای وزارت‌خانه‌های مختلف افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که همزمان عبدالله عبدالله رئیس اجرائی دولت سابق کابل نیز ادعای ریاست جمهوری دارد.

کد مطلب 4891658
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها