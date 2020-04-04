افزوده شدن ۳ رام قطار جدید به مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام مدیرعامل شرکت بهره‌برداری تهران درباره بهره‌برداری از واگن‌های جدید در مترو اعلام کرد: ۳ رام قطار باقی مانده پروژه ۱۰ رام قطار (۷۰ واگن) در ابتدای سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

امام با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از این قطارها در شهریور و دی سال گذشته به ناوگان مترو تهران افزوده شد، خاطرنشان کرد: قطارهای باقی مانده در پایان مرحله مونتاژ قرار دارند و تست آنها به زودی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این ۳ رام قطار، آخرین سری باقیمانده از پروژه ۷۰ واگن یا ۱۰ رام قطار است، گفت: هر یک رام قطار هزینه‌ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان در بر داشته و با رعایت ایمنی و استانداردهای لازم ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران همچنین با اشاره به کمبود ناوگان در متروی تهران عنوان کرد: برای دستیابی به سرفاصله حرکتی ۲ و نیم دقیقه، به ازای هر یک کیلومتر خط مترو به ۲ تا ۳ رام قطار نیاز داریم. در این صورت امکان جابجایی ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر در هر جهت، در هر ساعت و در هر خط وجود دارد. شرایط کمبود ناوگان در متروی تهران باعث شده است که در برخی از خطوط، قطارها هنوز به سر فاصله حرکتی ۲ و نیم دقیقه نرسیده باشند، لذا فشار بیشتری به ناوگان فعلی وارد می‌شود.

وی در ادامه افزود: این در حالی است که به طور معمول حداقل باید ۱۰ درصد از ناوگان مترو در شرایط تعمیر و نگهداری باشند تا ناوگان بهره‌وری مناسب و ایمن داشته باشد؛ اما به دلیل کمبود ناوگان در متروی تهران و نیز اهمیت تسهیل شرایط تردد مسافران عملاً این میزان کمتر است.

امام با اشاره به اینکه به جز قطارهای ۲ طبقه خط ۵ متروی تهران، ۱۶۷ رام قطار در خطوط مترو تهران وجود دارد، عنوان کرد: به دلیل نیاز فوری برای تأمین واگن خطوط در حال توسعه و نیز تأمین واگن برای خطوط در حال بهره برداری با هدف کاهش سرفاصله حرکتی قطارها و کاهش فشار بر ناوگان، برنامه ریزی برای تأمین ۳۰ رام قطار (۲۱۰ واگن) در سال جاری انجام شده است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران تاکید کرد: این برنامه ریزی ها به این معنی است که با توجه به زمان بر بودن فرآیند ساخت واگن، شرکت متروی تهران در پایان سال جاری و در صورت پیشرفت روندهای قراردادی انجام کار، تأمین بودجه و رفع موانع مالی باید بتواند از اواخر سال به تدریج، ۳۰ رام قطار را به خطوط مترو وارد کند.

وی عنوان کرد: این در حالی است که برای سال‌های آتی چنین برنامه ریزی هایی نیز باید دنبال شود تا بتوان ضمن تأمین ناوگان برای خطوط در حال توسعه، اقدامات لازم برای کاهش فشار بر ناوگان در خطوط موجود، انجام و در راستای تسهیل شرایط کاهش سرفاصله حرکت قطارها به ۲ و نیم دقیقه اقدام کرد. این در شرایطی است که برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار پایانه آزادگان در خط ۳، پایانه کلاهدوز در خط ۴ و تسریع در تکمیل پایانه اکباتان در خط ۴ در سال ۹۸ از سوی شرکت مترو انجام شده است.