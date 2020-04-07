اولین جلسه علنی سال ۹۹ مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور کار جلسه علنی مجلس به شرح زیر است:
۱- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی
۲- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
۳- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام
۴- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده
۵- ارائه گزارش از وضعیت بیماری کرونا در کشور با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس
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