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۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۹:۳۰

به ریاست پزشکیان؛

اولین جلسه علنی سال ۹۹ مجلس آغاز شد

اولین جلسه علنی سال ۹۹ مجلس آغاز شد

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و قرار است سه عضو کابینه از وضعیت بیماری کرونا در کشور گزارشی ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی مجلس به شرح زیر است:

۱- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی

۲- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

۳- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام

۴- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

۵- ارائه گزارش از وضعیت بیماری کرونا در کشور با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس

کد مطلب 4894206

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