اولین جلسه علنی سال ۹۹ مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی مجلس به شرح زیر است:

۱- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی

۲- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

۳- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام

۴- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

۵- ارائه گزارش از وضعیت بیماری کرونا در کشور با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس