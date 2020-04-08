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۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ۹:۰۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تصمیم گیری درباره اعزام دانشجویان دکتری به فرصت مطالعاتی خارج

تصمیم گیری درباره اعزام دانشجویان دکتری به فرصت مطالعاتی خارج

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: برای دانشجویان دکتری که روادید داشته ولی به دلیل شیوع کرونا نتوانستند در محل تحقیق خود در خارج حاضر شوند بعد از عادی شدن شرایط تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت دانشجویان دکترایی که به دلیل شرایط کرونا نتوانستند برای فرصت مطالعاتی خارج از کشور حاضر شوند، گفت: تصمیمات لازم با رعایت حقوق قانونی برای آن دسته از دانشجویان دکتری که علیرغم داشتن روادید، به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا موفق به حضور در محل تحقیق خود در خارج از کشور نشده اند، پس از عادی شدن شرایط اتخاذ می‌شود.

وی درباره آمار دانشجویانی که روادید داشته ولی به دلیل شرایط کرونا نتوانسته اند در محل تحقیق خود در خارج از کشور حاضر شوند، افزود: با توجه به این مسئله که تمام این دانشجویان که با این مشکل مواجه شده اند به سازمان امور دانشجویان مراجعه نکرده اند، آمار دقیقی از تعداد آنها نداریم.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: اما به طورکلی، اعلام کرده ایم دانشجویانی که فعالیت‌های مربوط به اعزام خود را انجام داده ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا موفق به حضور در محل تحقیق خود در خارج از کشور نشده اند، بعد از رفع بحران کرونا به سازمان امور دانشجویان مراجعه کنند تا به آنها کمک شود.

وی افزود: باتوجه به تعطیلات دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا برای رفع نگرانی و حفظ سلامت دانشجویان دکتری در حال استفاده از فرصت تحقیقاتی نیز تدابیری اتخاذ شده است.

صدیقی یادآورشد: این دانشجویان در صورت بروز هرگونه مشکل خاص در محل تحقیق خود، با توجه به هماهنگی به عمل آمده از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با وزارت امور خارجه مستقیماً با بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحقیق خود تماس حاصل کنند.

وی افزود: در صورت اقامت کمتر از مدت تعیین شده در محل تحقیق، پس از بازگشت با هماهنگی دانشگاه محل تحصیل در داخل کشور، مساعدت ممکن به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 4894757
زهرا سیفی

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