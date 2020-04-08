آمریکا دوباره واردکننده خالص نفت می شود/سقوط دوران طلایی

به گزارش خبرگزاری به نقل از رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در آستانه برگزاری نشست فوق‌العاده روز پنجشنبه (۲۱ فروردین‌ماه) اوپک پلاس، روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین‌ماه) در تازه‌ترین برآورد خود، رقم تولید نفت خام ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ میلادی را ۱۱ میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه پیش‌بینی کرد، در حالی که در برآورد پیشین این رقم ۱۲ میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه (۱۸ فروردین‌ماه) اعلام کرد که تولیدکنندگان آمریکایی هم‌اکنون به‌طور خودکار در واکنش به شرایط بازار نفت در حال کاهش تولید هستند، اما دولت فدرال به هیچ‌گونه توافق کاهش تولید رسمی ملحق نمی‌شود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین‌ماه) اعلام کرد که با توجه به تضعیف بازار جهانی، در پی همه‌گیری جهانی ویروس کرونا پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ تولید نفت خام ایالات متحده ۴۷۰ هزار بشکه در روز و تقاضا برای نفت خام این کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.

این اداره همچنین برآورد رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ میلادی را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه کاهش داد.

این نهاد وابسته به وزارت انرژی آمریکا برآورد خود درباره عرضه روزانه جهانی نفت خام را دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش داد و پیش‌بینی کرد که در سه ماه دوم سال جاری میلادی بازارهای جهانی با ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه مازاد عرضه روبه‌رو خواهد بود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین پیش‌بینی کرد که کاهش تقاضای ایالات متحده و جهان برای نفت در سال ۲۰۲۱ جبران می‌شود.

برآوردهای این نهاد زیر مجموعه وزارت انرژی آمریکا نشان می‌دهد تقاضای نفت خام آمریکا در سال ۲۰۲۱ میلادی با روند رشد روزانه یک میلیون و ۲۶۰ هزار بشکه‌ای به ۲۰ میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه در روز می‌رسد، در حالی که در برآورد پیشین رشد روزانه ۲۰۰ هزار بشکه‌ای انتظار می‌رفت.

در همین حال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرد که آمریکا در سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ میلادی دوباره واردکننده خالص نفت خام و فرآورده‌های نفتی می‌شود و در همه ماه‌ها تا پایان دوره یادشده واردکننده خالص می‌ماند.

براساس ارزیابی این اداره، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال امسال به میانگین ۳۳ دلار و چهار سنت برای هر بشکه می‌رسد، در حالی که این رقم در برآورد پیشین ۴۳ دلار و ۳۰ سنت پیش‌بینی شده بود.

وزارت انرژی آمریکا همچنین در بیانیه‌ای از شرکت در نشست فوق‌العاده وزیران نفت و انرژی G۲۰ از طریق وبینار در روز جمعه (۲۲ فروردین‌ماه) خبر داد.

قرار است نشست فوق‌العاده وزیران نفت و انرژی ۲۳ کشور حاضر در توافقنامه همکاری تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به اوپک پلاس روز پنجشنبه (۲۱ فروردین‌ماه) از طریق وبینار برگزار شود، خبرها حاکی از آن است که دیگر تولیدکنندگان بزرگ جهان به جز ۲۳ تولیدکننده عضو اوپک پلاس به این نشست دعوت شده‌اند.