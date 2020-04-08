اقدام قانونی برای اصلاح اساسنامه در نامه به فیفا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال عنوان کرد:پیرو مصوبه مورخ۹۹/۱/۱۸ هیات رییسه محترم فدراسیون فوتبال و با عنایت به درخواست فیفا خوشبختانه پیش از مهلت قانونی، جدول زمانبندی پیشنهادی مراحل انجام اصلاح و تصویب اساسنامه، مقررات انتخاباتی و برگزاری مجمع به فیفا ارسال شد.

دبیرکل فدراسیون افزود: مهلت داده شده فیفا ۱۰ آوریل مصادف با ۲۲ فروردین بود که بر این اساس مراحل مربوطه زودتر از زمان تعیین شده انجام گرفت.

وی درباره مشارکت اعضای مجمع عمومی درباره فرآیند اصلاح و تصویب اساسنامه و مقررات انتخاباتی تصریح کرد:اعضای محترم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در سه مرحله درباره اصلاح و تصویب اساسنامه و مقررات انتخاباتی مشارکت فعال دارند. در مرحله نخست می توانند درباره برخی مفاد اساسنامه مصوب مورخ ۹۰/۱۰/۴ پیشنهادات‌ خود را ظرف یک هفته آتی به دبیرخانه محمع ارائه کنند تا عینا به کمیته حقوقی و تدوین مقررات منعکس شود.

او ادامه داد: مرحله دوم درباره پیش نویس اساسنامه جدید خواهد بود که با نظر فیفا و هیات رییسه انجام خواهد شد و متعاقبا جهت اعضای محترم مجمع به منظور ارائه نقطه نظرات آنان ارسال خواهد شد.

نبی افرود:در مرحله سوم هم موضوع تصویب اساسنامه، مقررات انتخاباتی و تعیین کمیته انتخابات مجمع عمومی با حضور اعضا برگزار خواهد شد. برگزاری مجمع انتخاباتی نیز بر اساس جدول زمانبندی و پس از تصویب اساسنامه و طی تشریفات‌ قانونی و اداری برگزار خواهد شد و طبعا در این بخش نیز اعضا حضور فعال و مثمرثمر خواهند داشت. بدیهی است اجرای جدول زمانبندی پیشنهادی به فیفا و همچنین برگزاری مجامع جهت تصویب اساسنامه و مجمع انتخاباتی موکول به عادی شدن وضعیت سلامت عمومی جامعه و مرتفع شدن موضوع کرونا خواهد بود.