ربات انسان نمای نگهبان خانه طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، این ربات انسان نما که "روگان" نام دارد، می تواند ضمن گشت زنی در اطراف منازل، با استفاده از دوربین هایی که به عنوان چشم بر روی سر آن نصب شده است ، در صورت هر گونه ورود غیر قانونی به منزل ، از طریق تلفن همراه به صاحب خانه پیام های هشدار آمیز ارسال کند .

به گفته طراحان این ربات ، استفاده از آن ضریب امنیتی و حفاظتی منازل بویژه منازل خالی از سکنه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد .

بر اساس گزارش روزنامه کره تایمز ، محقق اصلی این پروژه گفت : به جز مزایای اعلام شده ، این ربات پیشرفته می تواند به صاحب منزل و والدین نشان دهد که در زمانی خاص چه اتفاقاتی برای کودکان در حالی که از آنها دور هستند ، روی می دهد .

امکان استفاده از این ربات از طریق اینترنت بر ویژگی های آن افزوده است .

دکتر لی افزود : روگان می تواند به وسیله پخش تصاویر ویدئویی مختلف در مانیتور نصب شده بر روی بدن مکانیکی اش ، با کودکان نیز همبازی شود .

روگان نخستین ربات دو پای کره جنوبی است که از طریق اختصاص منابع مالی خصوصی و با بودجه ای بالغ بر یک میلیون دلار طی دو سال گذشته ساخته شده است .