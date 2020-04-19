۵ فوتی در سانحه رانندگی لالی به اندیکا

محمدامین زرگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در جاده لالی به اندیکا (نرسیده به امامزاده بابا احمد) واژگون شد.

وی افزود: در این سانحه رانندگی پسر هفت‌ساله (دو نفر)، یک پسر ۱۵ ساله و یک پسر ۲۸ ساله همراه با یک دختربچه هشت‌ساله جان خود را از دست دادند.

زرگر تصریح کرد: شب گذشته نیز در جاده ساحلی ماهشهر دو موتور با هم برخورد کردند.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان با اشاره به فوت یک پسر ۲۰ ساله در تصادف رانندگی ماهشهر گفت: در این سانحه رانندگی نیز دو پسر ۱۵ و ۲۰ ساله مصدوم و به بیمارستان معرفی ماهشهر منتقل شدند.