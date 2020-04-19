«سلام رضایت» رهبر انقلاب نگینی درخشنده بر ایام افتخار ارتشیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال پیام محبت آمیز حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معزز کل قوا به ارتش جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش و بزرگداشت حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی قهرمان صادر شد.

امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش طی پیامی از ابراز لطف فرماندهی معظم کل قوا تشکر کرد.

مشروح پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معزز کل قوا

حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز (مد ظله العالی)

سلام علیکم

صیانت از اقتدار و عزت میهن اسلامی، وظیفه‌ای سترگ بر دوش فرزندان برگزیده و شایسته ملت و مریدان حضرت ولایت در ارتش جمهوری اسلامی ایران است و وزانت این تکلیف، این جماعت را «صبّار» و «شکور» بار آورده، آن قدر که مشتاقانه در میادین ایثار و مجاهدت گام برمی‌دارند و بی‌هیچ چشمداشتی تلاش می‌کنند تا ارتشی در شأن و شایسته ملت عزیز و رهبر فرزانه آن باشند و چنان در تأمین رضایت الهی محکم و موفق گام برمی‌دارند که روز ارتش در وجه عالی «ایام الله انقلاب» قرار گیرد.

آنچه امروز از تلاش مجاهدانه فرزندانتان در اجرای مأموریت‌های سربازی منعکس می‌شود، فرازی از قله‌های افتخار است که تحت هدایت آن فرمانده معظم فتح شده و ناگفته‌های بسیار باقی مانده که به وقت ضرورت، در تقابل خصم به رؤیت مشتاقان اعتلای کلمه حق خواهد رسید. ارتش پرتوان و انقلابی، امروز مأموریت و تکلیف خود را متفاوت از همه ارتش‌های دنیا و فراتر از حفظ امنیت زمین و آسمان و دریا می‌بیند؛ همگان گواهند که در اشتیاق سربازی حضرت ولی عصر (عج)، جبهه معنویت، بصیرت، ولایتمداری و مردم‌داری را هم برگزیده تا جلوه‌ای از ارتش منتظران ظهور و حامی مستضعفان و محرومان عالم باشد.

لطف و مرحمت پدرانه و ابلاغ «سلام رضایت» آن رهبر عالیقدر در روز ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی قهرمان، نگینی درخشنده بر ایام و سالیان افتخار ارتشیانی است که آنچه در توان دارند را خالصانه در راه رضایت حضرت حق (جل و علا)، امتثال فرمان ولی امر مسلمین و رفع آلام ملت صبّار به میدان آورده‌اند. خرسندیم که اگر همیشه به فرمان حضرت ولی امر، در تقابل خصم، شمشیر برنده ولایتیم، این روزهایمان را با تدبیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) «سرباز درمانگر» شده و مرهم کسالت هم میهنان عزیز بوده‌ایم و تلاشمان مورد عنایت و رضایت مقتدایمان واقع شده است. با خرسندی از حدیث شریف حضرت امام هادی (علیه‌السلام) بهره می‌گیریم که: «وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلاَیَتِکُمْ طیباً لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لِاَنْفُسِنَا وَ تَزکِیَةً لَنَا: آنچه خداوند در پرتو ولایت‌مداری شما به ما ارزانی داشت، موجب پاکی طینت ما، پاکدامنی ما و برای تزکیه و تهذیب ماست».

ضمن عرض مراتب سپاس و امتنان همه همرزمانم در ارتش حزب الله، از لطف و عنایت پدرانه زعیم عالی‌قدر مسلمین نسبت به سربازان و خادمان ولایتمدار ملت در ارتش انقلابی، استدام سایه پر برکت آن امام عزیز، تداوم موفقیت و اقتدار نظام اسلامی و تحقق نگاه بلند شکل‌گیری تمدن عظیم و نوین اسلامی را تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.