راه اندازی فروشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در همدان

مجید مسلمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر از عرضه بیش از ۵ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در غرف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۵ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در غرف دائم و موقت تشکل‌های بخش کشاورزی استان همدان عرضه شده است.

مسلمی راد راه اندازی مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در قالب غرف دائم و موقت را در بازار رسانی محصولات کشاورزی مؤثر دانست و از راه اندازی فروشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در شهر همدان توسط اتحادیه تعاون روستایی خبر داد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان افزود: این غرف به منظور عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و با مشارکت اتحادیه‌های استانی از جمله تعاون روستایی، کشاورزی، دامداران و مرغداران راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: بازاریابی محصولات کشاورزی با بهره گیری از کسب و کارهای جدید به خصوص استارت آپ ها در اولویت فعالیت تعاون روستایی استان همدان قرار دارد که در این زمینه آپ خرید و فروش آنلاین محصولات کشاورزی بزودی معرفی خواهد شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان در ادامه با اشاره به ضرورت ورود تشکل‌های بخش کشاورزی به بورس کالا به خصوص محصولات کشاورزی گفت: افزایش عرضه محصولات کشاورزی در بورس سبب شفافیت معاملات و قیمت گذاری محصولات کشاورزی می‌شود در این راستا سیر و کشمش از محصولات مهم و برند استان همدان است که در بورس عرضه می‌شوند و عرضه گردو در بورس نیز در دستور کار قرار دارد.