باران در راه گیلان/ دمای هوا ۶ تا ۱۲ درجه کاهش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نفوذ سامانه سرد و بارشی از عصر امروز (چهارشنبه) به منطقه، اظهار کرد: با نفوذ سامانه پرفشار و شمالی شدن جریانات، افزایش ابر، مه آلود بودن هوا، کاهش نسبی دما، بارندگی و وزش باد و احتمال رعد و برق و تگرگ برای استان گیلان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این شرایط جوی تا شنبه هفته آتی ادامه دارد، گفت: دمای هوا در این مدت نیز ۶ تا ۱۲ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی گیلان در ادامه با اشاره به شدت بارش باران و احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، گفت: مردم از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

دادرس از صاحبان واحدهای تولیدی و گلخانه داران برای جلوگیری از ایجاد خسارت به محصولات، تمهیدات لازم را برای این مدت اتخاذ کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دمای شهر رشت مرکز استان گیلان نیز در حال حاضر ۲۰ درجه سلسیوس و بیشینه رطوبت آن نیز ۹۸ درصد است، گفت: آسمان شهر رشت نیز برای امروز نیمه ابری تا ابری و مه آلود همراه با کاهش نسبی دما، بارندگی پراکنده و وزش باد و احتمال رعد و برق پیش بینی شده است.

مدیر کل هواشناسی گیلان ادامه داد: ارتفاع موج دریای نیز برای امروز بیش از ۲ متر پیش بینی شده که برای انجام فعالیت‌های مرتبط با دریا نامناسب است.