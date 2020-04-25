به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند، فیلم مستند پرتره «ماهر» به کارگردانی مسعود دهنوی با محوریت تلاش‌های یک جوان ایرانی در جریان سیل آق قلا پس از نمایش در جشنواره «سینماحقیقت» سال گذشته، برای اولین بار از تلویزیون پخش می شود.

در واقع «ماهر» از نام شخصیت اصلی فیلم گرفته شده است. او ساکن ایران نیست و در سفری برای شرکت در مراسم عروسی خواهرش به زادگاهش آق‌قلا می‌آید اما گرفتار بلایای طبیعی می‌شود و در ادامه سعی در نجات هم محلی‌های خود از این حادثه طبیعی دارد.

در این مستند پرتره، مخاطب بخشی از زندگی ماهر را پیگیری می‌کند و در جریان آن به دل زندگی شخصی و درونیات او راه می‌یابد. وقایعی که ماهر با آنها مواجه می‌شود کاملا طبیعی هستند که در جریان یک حادثه طبیعی (سیل آق قلا) به وقوع می پیوندند.

در این مستند، علاوه بر اینکه به نمایش مشکلات مردم روستای سقر یلقی در سیل پرداخته می‌شود، به وضعیت کسب و کار ترکمن‌ها و محرومیت‌های این مردم در کسب شغل و خانه و امکانات اولیه زندگی نیز توجه می‌شود؛ مشکلاتی که ماهر را برخلاف میل و علاقه‌اش، وادار به مهاجرت به ترکیه و دوری از خانواده کرده و سیل او را در سرزمین اجدادیش، زمین‌گیر کرده است.

مستند پرتره «ماهر» به کارگردانی مسعود دهنوی و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی تولید شده در خانه مستند انقلاب اسلامی و محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که یک سال از پس حادثه تلخ سیل در استان گلستان قرار است برای اولین بار از تلویزیون پخش شود.