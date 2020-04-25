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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۲۶

در پیامی؛

روحانی درگذشت پدر شهیدان نونچی را تسلیت گفت

روحانی درگذشت پدر شهیدان نونچی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور درگذشت پدر شهیدان والامقام محمدرضا، احمد و عبدالمجید نونچی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت پدر شهیدان والامقام محمدرضا، احمد و عبدالمجید نونچی از غیورمردان دوران دفاع مقدس، از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت کرد.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت پدر شهیدان والامقام محمدرضا، احمد و عبدالمجید نونچی از غیورمردان دوران دفاع مقدس، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

این پدر گرامی و اسوه ایثار و فداکاری که با ایمان راسخ به آرمان‌های والای انقلاب و نظام اسلامی، فرزندان دلاور خود را برای عزت و سربلندی میهن اسلامی تقدیم کرد، بی‌شک شأنی رفیع در پیشگاه الهی خواهد داشت.

اینجانب این مصیبت را به مردم شهیدپرور استان خوزستان و خانواده محترم این مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

حسن روحانی

کد مطلب 4909102
طیبه بیات

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