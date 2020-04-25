روحانی درگذشت پدر شهیدان نونچی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت پدر شهیدان والامقام محمدرضا، احمد و عبدالمجید نونچی از غیورمردان دوران دفاع مقدس، از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت کرد.
متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت پدر شهیدان والامقام محمدرضا، احمد و عبدالمجید نونچی از غیورمردان دوران دفاع مقدس، موجب تأثر و تألم خاطر شد.
این پدر گرامی و اسوه ایثار و فداکاری که با ایمان راسخ به آرمانهای والای انقلاب و نظام اسلامی، فرزندان دلاور خود را برای عزت و سربلندی میهن اسلامی تقدیم کرد، بیشک شأنی رفیع در پیشگاه الهی خواهد داشت.
اینجانب این مصیبت را به مردم شهیدپرور استان خوزستان و خانواده محترم این مرحوم تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.
حسن روحانی
نظر شما