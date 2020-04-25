روحانی درگذشت پدر شهیدان نونچی را تسلیت گفت

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت پدر شهیدان والامقام محمدرضا، احمد و عبدالمجید نونچی از غیورمردان دوران دفاع مقدس، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

این پدر گرامی و اسوه ایثار و فداکاری که با ایمان راسخ به آرمان‌های والای انقلاب و نظام اسلامی، فرزندان دلاور خود را برای عزت و سربلندی میهن اسلامی تقدیم کرد، بی‌شک شأنی رفیع در پیشگاه الهی خواهد داشت.

اینجانب این مصیبت را به مردم شهیدپرور استان خوزستان و خانواده محترم این مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

حسن روحانی