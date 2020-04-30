بهبود ۷۵۱۰۳ نفر از بیماران کرونا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانپور گفت: از دیروز تا امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۹۸۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

وی گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۹۴۶۴۰ نفر رسید.

به گفته جهانپور، متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۱ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۰۲۸ نفر رسید.

جهانپور افزود: خوشبختانه تا کنون ۷۵۱۰۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده‌اند.

وی افزود: ۲۹۷۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: تا کنون ۴۶۳ هزار و ۲۹۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.