کلاهبرداری ۳۵ میلیاردی با جعل اسناد مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور اظهار داشت: در اواخر فروردین ماه امسال یک فقره پرونده جعل و کلاهبرداری به دادخواهی مدیرعامل شرکت خصوصی از شعبه یک بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران جهت رسیدگی تخصصی به اداره سیزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی گفت: شاکی با حضور در اداره سیزدهم اظهار داشت یکی از کارمندانش به نام کامران ۳۰ ساله که حدود ۲ سال است در شرکت مشغول به کار است با جعل اسناد تعهدآور بانکی اقدام به کلاهبرداری ۳ و نیم میلیارد تومانی کرده و متواری شده است.

تقی پور افزود: کارآگاهان با شنیدن اظهارات شاکی طی انجام اقدامات پلیسی یافتند کامران به صورت ماهرانه‌ای اقدام به جعل اسناد مالی کرده و هیچ گونه آثاری از خود بجا نگذاشته است.

وی اشاره کرد: کارآگاهان با بهره گیری از روش‌های های علمی کشف جرم موفق شدند مخفیگاه کامران را در محدوده شمال شهر تهران شناسایی کنند که با هماهنگی بازپرس پرونده در مورخه سیزدهم اردیبهشت ماه طی یک عملیات پلیسی کامران دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

معاون مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: کامران ضمن اعتراف به جرم خود اظهار داشت با اعتماد سازی که کرده بودم و رابطه خوبی که با تجار خارجی داشتم و از آنجایی که به طور حرفه‌ای به کارم مسلط بودم در یک فرصت مناسب با جعل اسناد مالی و رسید پرداخت وجوه، اقدام به کلاهبرداری ۳ و نیم میلیاردری کرده و متواری شدم و با پول‌های به دست آمده چند دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودرو خریداری کردم.

سرهنگ کارآگاه تقی پور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به دستگیری متهم و اعتراف صریح به جرم خود و کشف اموال خریداری شده با وجوه کلاهبرداری، تحقیقات پلیسی همچنان ادامه دارد.