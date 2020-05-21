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۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران خبر داد:

دستگیری سوداگران مرگ در دهلران

دستگیری سوداگران مرگ در دهلران

دهلران-فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت: دو سوداگر مرگ که از توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح شهرستان بودند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر  مکی اظهار کرد: در ادامه روند مبارزه شبانه روزی با عرضه و فروش مواد مخدر، ماموران انتظامی شهرستان در حین گشت زنی به دو نفر مشکوک شدند.

وی افزود: متهمان با دیدن مأموران اقدام به فرار کرده که توسط عوامل انتظامی  دستگیر و از آنان مقادیری مواد مخدر و یک عدد ترازو توزین کشف شد.

سرهنگ مکی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران ضمن بیان اینکه تداوم طرح های پاکسازی و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر موجبات خوشحالی مردم و تقدیر از پلیس شده است، از شهروندان خواست : برای هرچه سالم سازی محیط اجتماع، پلیس را در دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر یاری کنند.

کد مطلب 4930072

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