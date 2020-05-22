به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، از مجموع ۳۶۴۵ نفر از افرادی که در سامانه فعالان سینما آسیب دیده از کرونا ثبت نام کردند اطلاعات ۱۷۴۳ نفر تایید و مقرر شد طی دو نوبت کمک هزینه‌هایی به حسابشان واریز شود.

از مجموع ۳۶۴۵ نفر ۲۰۷۶ نفر اعلام کردند در ۳۲ صنف خانه سینما عضویت دارند که از بین آن‌ها عضویت و نیاز ۱۸۳۲ نفر توسط خانه سینما تایید شد.

با حذف مجموع ۱۸۷ نفر از ۴ صنف تهیه‌کنندگان سینما، پخش‌کنندگان، مدرسان سینما و سینماداران و همچنین افرادی که به عنوان کارکنان موسسات، کارمندان و بازنشستگان دولت و بخش‌های عمومی هستند و اضافه شدن ۹۸ نفر از سرپرستان خانوار، از کارافتادگان و بیماران خاص جمعاً حمایت از ۱۷۴۳ نفر به تایید رسید.

اعتبار این کمک هزینه‌ها از محل تفاهمنامه سالانه سازمان سینمایی در اختیار خانه سینما قرار داده شده تا در ۲ نوبت هر بار ۵۰۰ هزار تومان مستقیماً به حساب افراد واریز و گزارش آن به سازمان سینمایی ارائه شود.

پیرو مصوبه دولت درباره حمایت و جبران بخشی از خسارات ناشی از اشاعه ویروس کرونا با اولویت اعضای صنوف سینمایی، سامانه ثبت اطلاعات فعالان سینما که در اثر کرونا دچار آسیب شدند به آدرس hemayat.samfaa.ir راه‌اندازی شد و متقاضیان از اول تا ۴ اردیبهشت فرصت داشتند تقاضایشان را در این سامانه ثبت کنند.