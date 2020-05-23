به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری همدان، سیامک مره‌صدق ظهر شنبه از زیارتگاه استر و مردخای در همدان بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: تعداد زیادی اماکن مقدس مربوط به جامعه ایرانیان کلیمی در کشور ما وجود دارد و همواره این اماکن مورد احترام ملت ایران بوده و ارگان‌های امنیتی و انتظامی برای حراست از این اماکن مقدس کوشش کرده‌اند.

مره‌صدق با اشاره به اینکه اتفاق در محوطه زیارتگاه استر و مردخای به‌واسطه تعدد ساختمان‌ها و ترددها کاملاً طبیعی است و می‌تواند بر اثر اتصال سیم برق، انداختن ته سیگار یا هزاران اتفاق باشد، افزود: آنچه برای من عجیب است اینکه اتفاقی به این کوچکی چطور موجب می‌شود پمپئو واکنش نشان دهد.

وی اضافه کرد: جرج پمپئو که خود مسئول کشتار تعداد زیادی زنان و کودکان بی‌گناه است و به‌راحتی تعداد زیادی از اماکن مذهبی را در عراق نابود کرده و کشتن آدم‌ها را از وظایف خود می‌داند، برای چنین اتفاقی واکنش نشان می‌دهد و آن یک معنی بیشتر ندارد که آن‌هم دشمنی امپریالیسم با منافع ملی ایران است.

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر کسی دشمن ایران است، دشمن کلیمیان ایران هم هست و همان‌طور که در دوران دفاع مقدس ایرانیان کلیمی هم در کنار بقیه مردم ایران در دفاع مقدس شرکت کردند، اکنون نیز اگر کسی بخواهد به منافع ملی ما حمله کند، یک‌پارچه جلوی او می‌ایستیم و مهم نیست آن فرد صدام، پمپئو، ترامپ یا نتانیاهو باشد.

وی تاکید کرد: هر کسی علیه منافع ملی ایران قدم بردارد، دشمن همه ایرانیان محسوب می‌شود و همه ما باهم به او حمله خواهیم کرد.

وی گفت: ما گوشه گوشه ایران را باهم ساختیم و از گوشه گوشه آن باهم حراست می‌کنیم و هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهیم کسی از بهانه‌ای سوءاستفاده کند تا ارزش‌ها و منافع ملی ما را مورد تهدید قرار دهد.