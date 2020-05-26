وزیر خارجه آلمان خواستار استقلال عمل بیشتر اتحادیه اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هایکو ماس»، وزیرخارجه آلمان در جریان نشست مجازی با وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواستار استقلال عمل اتحادیه اروپا در تأمین کالاهای اساسی با توجه به شیوع ویروس کرونا شد.

ماس در این ارتباط گفت: ما نیاز فوری و اضطراری برای کاهش وابستگی در زمینه‌های حیاتی و استراتژیک از جمله در بخش درمان، تکنولوژی اطلاعات، موادغذایی، لجستیکی و مواد خام داریم.

وزیرخارجه آلمان همچنین افزوده است که در بخش بهداشت و سلامت شهروندان اروپایی نگرانی‌هایی وجود دارد که اتحادیه اروپا باید بتواند تأمین این خدمات را تضمین کند.

هایکو ماس با اشاره به بحران شیوع جهانی کرونا افزود که این موضوع بر حوزه‌های سیاست خارجی و امنیتی تأثیر گذاشته است که این موضوع می‌تواند بر عدم توازن در سطح جهانی نیز تأثیرگذار باشد.

وزیرخارجه آلمان در سخنان خود همچنین از اینکه چین به عنوان پیروز تحولات مقابله با کرونا معرفی شود، به شدت انتقاد کرد.

همزمان با شیوع کرونا کشورهای غربی و آمریکا بر شدت انتقادات و حملات لفظی خود علیه چین افزوده‌اند.

چین پیشتر با رد اتهامات و انتقادات کشورهای غربی خواستار پرهیز از سیاسی کاری در مقابله با ویروس کرونا شده بود.