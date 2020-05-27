محسن رجب‌پور تهیه‌کننده و مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جلسه‌ای که مدتی پیش همراه با مدیران سالن‌های برگزاری کنسرت‌ها و صنوف حوزه موسیقی برای بررسی شرایط آغاز اجراهای صحنه‌ای و بازگشایی سالن‌ها با حضور محمد اله‌یاری مدیرکل دفتر موسیقی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران علیرضا اعتمادی عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران، نمایندگان سالن‌ها و وی برگزار شد، توضیح داد: در این نشست نمایندگان سالن‌های هتل اسپیناس پالاس، تالار وزارت کشور، سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران، سالن همایش‌های برج میلاد، سالن همایش ایرانیان، تالار وحدت و سالن برج آزادی و فرهنگسرای نیاوران حضور داشته و درباره رعایت موارد بهداشتی و حضور مخاطبان گفتگو شد که طی آن پیشنهادهای سالن‌ها برای اقدامات بهداشتی و همچنین حمایت از اجرای کنسرت‌ها پس از بازگشایی سالن‌ها مطرح شد. در آن جلسه مقرر شد پس از جمع‌بندی شرایط و تدوین شیوه‌نامه پیشنهادی، شیوه‌نامه به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شود.

وی با اشاره به برخی از جزییات این شیوه‌نامه بیان کرد: بر اساس مصوباتی که در این جلسه داشتیم، مقرر شد بنا به دستورالعمل‌های بهداشتی، سامانه‌های فروش اینترنتی بلیت حداکثر پنجاه درصد از ظرفیت سالن‌ها را برای بلیت فروشی خالی کنند. این در حالی است که علاوه‌بر این موارد که دربرگیرنده تمام ظرفیت سالن‌هاست، مراحل مختلف ضدعفونی به‌صورت روزانه توسط تالارهای میزبان حداقل روزی یک بار به صورت مرتب انجام پذیرد. ضمن اینکه استفاده از دستگاه تب سنج در اولین مرحله ورودی تماشاگران به سالن در دقیق‌ترین شکل ممکن باید انجام گیرد که این موضوع نیز به عهده سالن‌دارها گذاشته شده است.

مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری افزود: یکی از مواردی که در این جلسه برای انجام آن پیشنهاداتی ارائه شد، نصب دوربین‌های حرارتی در سالن‌ها به عنوان یکی از امکانات برگزاری کنسرت‌ها در ایام کرونایی بود. این در حالی است که حضور یک گروه از اورژانس یا کارشناسان بهداشتی دارای مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در همه سالن‌ها الزامی خواهد بود. در این چارچوب همراه داشتن ماسک و دستکش یکی دیگر از توصیه‌ها به تماشاگران کنسرت‌هاست و این الزام باید به شکلی باشد که حتماً روی بلیت درج شود. البته اجرای این الزامات برای کارکنان برگزاری کنسرت‌ها امری واجب و اجباری است.

رجب پور درباره دیگر پروتکل‌های بهداشتی برگزاری کنسرت‌ها گفت: برای برگزاری کنسرت‌هایی که طی دو نوبت در یک روز برگزار می‌شود نیز حداقل دو ساعت فاصله در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه مدیران برگزاری کنسرت باید از ورود افراد متفرقه در تالارهای میزبان جلوگیری کنند. نحوه پذیرایی در پشت صحنه نیز صرفاً برای نوازندگان و در قالب بسته‌بندی خواهد بود. عوامل فنی هم می‌بایست در هنگام «ساند چک» از ماسک و دستکش استفاده کنند، کما اینکه این مرحله باید دو ساعت قبل از شروع برنامه به پایان رسیده باشد. بوفه هر سالن نیز باید طبق پروتکل‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت انجام پذیرد.

مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس این پروتکل‌های بهداشتی از ظرفیت سالن‌ها کاسته می‌شود، هم هنرمندان در میزان دستمزدهای خود نسبت به برگزاری کنسرت در روزهای عادی می‌توانند تجدیدنظر کنند و هم سالن‌های میزبان اجرای برنامه این قول را داده‌اند تا در روزهای کرونایی نسبت به ارائه تخفیف‌های ویژه‌ای برای اجاره سالن‌ها همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند. به هر حال تمامی این دغدغه‌ها و کارها برای تزریق نشاط به جامعه است که بتوانیم دست در دست همدیگر و با همگرایی از این شرایط عبور کنیم.