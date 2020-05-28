سیاست ترامپ در قبال چین ناسازگار است

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران کرونا می‌تواند ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» و شانس موفقیت او در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال را نابود کند. حتی حامیان ترامپ هم که می‌گویند او اوضاع اقتصاد آمریکا را بهتر کرده، اکنون اذعان دارند که اشتباهات فاحش رئیس‌جمهور آمریکا در مواجهه با پاندمی کووید -۱۹ اقتصاد این کشور را وارد یک سقوط آزاد کرده‌اند.

باید گفت موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال پس از افتضاح او در مدیریت بحران کرونا در هاله‌ای از ابهام است.

جهت بررسی این موضوع خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «رابرت جرویس» رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا و استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا تنظیم نموده که در ادامه می‌آید. جرویس از بنیانگذاران مکتب رئالیسم تدافعی در روابط بین الملل است که آوازه جهانی دارد.

*متأسفانه تعداد قربانیان ویروس کرونا در آمریکا از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشت. این در حالی است که دولت ترامپ پیش بینی می‌کرد تعداد قربانیان به این رقم نرسد. به نظر شما تأثیر عملکرد ترامپ در مقابله با ویروس کرونا چقدر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مؤثر است؟

پاسخ ترامپ به این بحران بی اثر، ناکارآمد و متناقض بوده است. این احتمال وجود دارد که عملکرد ترامپ جهت مقابله با ویروس کرونا هزینه زیادی برای انتخاب مجدد وی در پی داشته باشد.

*آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا نیز از جمله مسائلی است که باعث شده ترامپ در تلاش باشد تا شرایط قرنطینه را زودتر بردارد. این موضوع تا چه اندازه می‌تواند به وخامت اوضاع کمک کند؟

همه می‌خواهند هر چه سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی را آغاز کنند. اما اکثر کارشناسان موافقند که اکنون خیلی زود است فعالیت‌های اقتصادی آغاز شود و بدون اقدامات حفاظتی مناسب، دوباره بیماری کووید ۱۹ اوج می‌گیرد.

هیچکس نمی‌داند پایان این اوضاع چگونه خواهد بود. اگر آغاز فعالیت‌های اقتصادی موفقیت آمیز باشد و تعداد مرگ و میرها نیز نسبتاً کم باشد، پس ترامپ محبوبیت پیدا می‌کند. اما اگر اوضاع به طور بد پیش رود، همانطور که بسیاری از کارشناسان این احتمال را می‌دهند، سپس محبوبیت و چشم انداز انتخاب مجدد وی بسیار آسیب خواهد دید.

*یکی از رویکردهای دولت ترامپ در سیاست خارجی که به نظر می‌رسد از دیدگاه‌های هنری کیسینجر نیز باشد فشار و مهار گسترده‌تر چین باشد. اخیراً هم ترامپ اعلام کرده اگر دولت چین قانون حفاظت از امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کند، شرکتها را از هنگ کنگ خارج می‌کند. از سوی دیگر ترامپ تحرکات در دریای چین جنوبی را نیز تشدید کرده است. دلایل اصلی تشدید مهارچین چیست؟

ترامپ سیاست‌های ناسازگار را دنبال کرده است و خیلی بیشتر نگران کسری تجارت با چین و گسترش نفوذ چین در دریای چین جنوبی است. دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که باور کنیم او به استقلال نسبی هنگ کنگ اهمیت می‌دهد، اما او احتمالاً باید با پایان دادن به وضعیت ویژه خود، پاسخ دهد.

*اگر «جو بایدن» رئیس جمهور بعدی آمریکا باشد آیا رویکردش به چین تغییر خواهد کرد؟ رویکردش در قبال ایران و قرارداد هسته‌ای با ایران چطور؟

من انتظار دارم که بایدن بیش از آنکه به روابط تجاری اهمیت دهد، بیشتر روی تهدید استراتژیک درک شده از سوی چین متمرکز می‌شود، اگرچه او نمی‌تواند روابط تجاری را به طور کامل نادیده بگیرد.

به احتمال زیاد، او سعی خواهد کرد به نوعی توافق هسته‌ای با ایران دوباره دست یابد، اما این کار آسانی نخواهد بود. موضوع زندانیان دو تابعیتی در ایران که تابعیت مشترکی با کشورهای غربی دارند، وضعیت را پیچیده می‌سازد.