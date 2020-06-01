به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت ‎الله سید ابراهیم رئیسی، در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قوه قضائیه با گرامیداشت سی و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، صیانت از خط امام و مکتب سیاسی آن حضرت را وظیفه‎ای همگانی دانست و تأکید کرد: امروز ابعاد فکری امام در اندیشه و سیره عملی مقام معظم رهبری بروز و ظهور دارد و زندگی و مواضع ایشان تفسیر و تبیین بارز خط امام است.

وی، خداباوری، خودباوری و مردم باوری را اساس و مبنای خط امام عنوان کرد و افزود: امام (ره) مردم را با همه وجود باور داشتند و اعتماد به نفس را در میان آحاد ملت افزایش دادند و از این ظرفیت عظیم انسانی در گسترش معروفات و نهی از منکرات، زشتی‌ها و پلشتی‌ها بهره می‌بردند.

آیت ‎الله رئیسی تصریح کرد: خط و مکتب سیاسی امام (ره) دنبال ایجاد جامعه مبتنی بر عقلانیت، معنویت، عدالت و اخلاق بود و آن حضرت در همه برنامه‌هایشان به ویژه در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختارهای برآمده از آن تلاش داشتند که جامعه‎ای عدالت‎محور، معنویت‎گرا و اخلاقی شکل گیرد.

رئیس قوه قضائیه اجرای قانون را شاخص عدالت در جامعه عنوان کرد و با تأکید بر تلاش مؤثر برای رسیدن به جامعه عادل اظهار داشت: قانون‎گریزی ضد ارزش است و هیچ‎کس در هیچ جایگاهی نباید به خود اجازه دهد قانون را دور بزند یا از آن تخطی کند.

آیت ‎الله رئیسی با بیان اینکه اجرای قانون باید عادلانه، به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویت‌ها باشد، افزود: اگر در اجرای عدالت اولویت‌ها در نظر گرفته نشود، به‎جای برخورد با قاچاق سازمان ‎یافته با کولبران برخورد می‌شود و به‎جای تخریب ساختمان‌های مجلل و شبه‌کاخ‌هایی که به‎صورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته می‌شوند، با آلونک‌ها برخورد می‌شود که این رویه اصلاً درست نیست.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی، چون جهاد کشاورزی باید در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسانی که با پول و ثروت هنگفت، در مناطق خوش آب و هوا به صورت غیرمجاز ساخت و ساز می‌کنند برخورد کنند؛ در برخورد با قاچاق نیز اگر با دانه‌درشت‌ها و قاچاق سازمان‎یافته برخورد قاطع شود، موارد کوچک و جزئی هم تمام می‌شود.

آیت ‎الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم و منشور مقام معظم رهبری برای ترسیم نقشه راه نمایندگان جدید ملت، توجه به اقتصاد و فرهنگ را از مهم‌ترین محورهای این منشور دانست و بر تعامل دستگاه قضائی با قوه مقننه در پیشبرد اهداف و برنامه‌های نهاد قانونگذاری در این دو حوزه تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم برخورد قاطع با متجاسران به قانون و تهدیدکنندگان نظم و امنیت، خاطر نشان کرد که همکاری قوای سه گانه در کشور می‌تواند در گسترش عدالت و احساس امنیت از سوی مردم نقش اساسی داشته باشد.

آیت ‎الله رئیسی افزود: ضابطان قضائی و همکاران ما در دستگاه قضا به هیچ عنوان نباید با کسانی که با سرقت‌های حرفه‎ای و اقداماتی، چون کیف‎قاپی زندگی مردم و امنیت روانی آن‌ها را به خطر می‌اندازند، کوچک‌ترین مسامحه و مماشات کنند و با این افراد باید قاطعانه برخورد کرد.

با عامل جنایت گیلان برخورد عبرت‎‎آموز خواهد شد

رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع قتل دختر ۱۳ ساله گیلانی اشاره کرد و با تأکید بر این‎که برخورد دستگاه قضا با عامل این جنایت عبرت‎‎آموز خواهد بود، در عین حال از مراکز علمی و دانشگاهی خواست که به آسیب‎شناسی مسائل اجتماعی بپردازند تا ریشه و علل و عوامل چنین جنایات هولناکی که احساسات عمومی را جریحه‎دار می‌کند، مورد بررسی قرار گیرد.

آیت ‎الله رئیسی یکی از علل و عوامل اصلی حوادث و جنایاتی نابخشودنی همچون حادثه گیلان را دوری از خلاق و معنویت دانست و متذکر شد: عدالت در توزیع ظرفیت‌ها، تأمین معیشت مردم و توجه به اخلاق و معنویت در جامعه از مهم‌ترین اصول کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی است که باید بیش از همه مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد.

قتل جوان سیاه‎پوست توسط پلیس جلوه‎ای از آمریکای بی‎نقاب بود

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنانش به اعتراضات مردمی در ۲۷ شهر آمریکا پس از قتل ناجوانمردانه یک شهروند رنگین پوست به دست پلیس این کشور اشاره کرد و آن را فریاد بلند مردمی دانست که سال‎هاست حقوقشان زیر سایه نژادپرستی نظام استکباری آمریکا و دیگر کشورهای غربی نادیده گرفته شده است.

آیت ‎الله رئیسی گفت: امروز با هویدا شدن چهره بی نقاب آمریکا بر همگان ثابت شده این کشور بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل و میثاق‌های بین المللی است و معترضان آمریکایی با شعار «بگذارید نفس بکشیم»، مدیریت این نظام استکباری و مدعیان حقوق بشر در غرب و ایادی آن‌ها در منطقه را به چالش کشیده‎اند که امید است آتش این خشم دامنگیر رهبران نظام سلطه شده و آن‌ها را به زیر کشد.

گزارش سازمان بازرسی درباره غیزانیه

در این جلسه حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی در خصوص حوادث اخیر غیزانیه استان خوزستان گفت: طرح آب‎رسانی به منطقه غیزانیه در سال ۹۴ تصویب و اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملّی در نظر گرفته شده است و این پروژه تاکنون ۹۰ درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته، ولی در به ثمر نرسیدن آن شاهد کوتاهی‌هایی بوده‎ایم در حالی که این پروژه به مراتب زودتر از این قابل اتمام بود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که مشابه این مسأله، موارد دیگری نیز در استان خوزستان وجود دارد که بازرسی استان موظف به پیگیری و ارائه گزارش درباره آن‌ها شده است.

تشکیل پرونده قضائی برای مدیران شهرداری کرمانشاه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه کرمانشاه که منجر به فوت یکی از شهروندان این شهر شد پرداخت و گفت: واحد اجراییات شهرداری کرمانشاه برای تخریب خانه این شهروند کرمانشاهی اقدام کرده بود که پس از ممانعت نامبرده، اقدام به استفاده غیرمجاز از گاز فلفل کرده و با همکاری دو تن از کارکنان زن شهرداری وی را به یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد شهرداری منتقل کردند که این شهروند در مسیر انتقال درگذشت.

حجت ‎الاسلام درویشان افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدام به تخریب توسط شهرداری غیرمجاز بوده و دستور کلی دادستانی کرمانشاه که شهرداری به آن برای تخریب ملک استناد می‌کند، تنها مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بوده و تجویز تخریب در این دستور وجود نداشته است.

وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که به دنبال این پیگیری‌ها، شهردار منطقه و مدیر و معاون اجراییات شهرداری کرمانشاه برکنار و از خدمت تعلیق شده‎اند و پرونده‌ای برای رسیدگی به مساله تحت عنوان سببیت در قتل شبه عمد در شعبه ۲ بازپرسی دادستانی کرمانشاه تشکیل شده و موضوع در حال پیگیری است.

رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش موارد مطرح شده را قابل توجه دانست و گفت: در موضوع خوزستان اگر دستگاه‌های مربوطه به‎موقع اقدام می‌کردند، کار به اعتراضات نمی‌کشید و ما نباید نسبت به این کوتاهی‌ها و قصور و تقصیرها بی‎تفاوت باشیم.

همچنین رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به درگذشت سه تن از همکاران این سازمان در زندان‌های کشور بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا، خواستار معرفی این افراد به عنوان «شهید خدمت» شد که آیت‎الله رئیسی در واکنش به این درخواست، گفت: حتماً لازم است این موضوع در ستاد ملّی مبارزه با کرونا طرح و تأیید شود چرا که این عزیزان در حین خدمت با ازخودگذشتگی خود را در معرض ابتلاء به کرونا قرار داند تا زندانیان به این بیماری مبتلا نشوند.

زارع‎ پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به راه‎اندازی سامانه ثبت شاهدین پرونده‌ها در دستگاه قضائی اعلام کرد: این سامانه امکانات مناسبی را برای شناسایی افرادی که وثیقه‎گذاری، کفالت و یا شهادت به‎عنوان حرفه‎ آن‌ها درآمده، فراهم می‌کند. به‎عنوان مثال فردی در ۳۰ پرونده به‎عنوان شاهد حضور داشته و یا یکی از افراد تاکنون کفیل ۴۵۱ متهم شده است و یا موردی وجود داشته که یک‎ نفر تاکنون ۲۰۲ بار برای پرونده‌ها وثیقه تودیع کرده است که فعالیت سامانه جدید از این سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین در واکنش به گزارش یکی از مسئولان عالی قضائی کشور درباره استقبال مردم از ورود دستگاه قضائی به تصرفات غیرمجاز افراد و دستگاه‌ها در اراضی ملّی اظهار داشت: این مسئله درباره همکاران ما در قوه قضائیه نیز صدق می‌کند. مسئولان استان‌ها باید به شدت مراقبت کنند که برای تأمین مسکن و نیاز کارکنان و قضات، مسیرهای کاملاً قانونی طی شود، چرا که سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت‌های شغلی به قیمت آبروی دادگستری تمام می‌شود. ما با تأمین نیاز موافقیم، اما نه به قیمت آبروی دادگستری و مقام معظم رهبری نیز فرمودند حتی نباید مسجد و مدارس علمیه هم در زمین غیرقانونی ساخته شود.

همچنین موضوع بازنگری در نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر اعاده دادرسی در خصوص آرا صادره از محاکم که خلاف بین شرع و یا قانون تشخیص داده می‌شود نیز در دستور کار دو جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه قرار گرفت که پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، جمع بندی در این موضوع به کمیسیون تخصصی به ریاست معاون اول قوه قضائیه ارجاع شد تا نتیجه جهت تصویب نهایی به رئیس قوه قضائیه تقدیم شود.