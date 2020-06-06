به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان، سیدصباح قریشی در جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری این شورا، اظهار داشت: امسال با شرایط ویژه‌ای روبرو هستیم و به احتمال زیاد مجبور خواهیم شد برنامه‌های هفته مبارزه با مواد مخدر را با مدلی که با شرایط کنونی کشور (شرایط کرونا) سازگار باشد، برگزار کنیم.

وی افزود: هفته مبارزه با مواد مخدر راه مناسبی در زمینه افزایش آگاهی جامعه هدف در مورد اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه و همچنین اطلاع‌رسانی‌های مناسب به مردم در خصوص ارائه عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با مواد مخدر است.

مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: می‌توان با افزایش آگاهی‌های عمومی در راستای ایجاد موج یاریگران زندگی کمک کرد و می‌طلبد از تمامی ظرفیت‌ها استفاده بهینه داشته باشیم تا بهترین نتیجه را از این هفته دریافت کنیم.

قریشی یادآور شد: فرهنگ پیشگیری و آگاه‌سازی جامعه از اولویت‌های مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در جامعه است که می‌طلبد در این حوزه از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی استفاده کنیم و لازم است تمامی اقشار جامعه تحت پوشش برنامه‌ها باشند بخصوص در چهار کانون خانواده، محلات، محیط‌های آموزش و محیط‌های کار باید بخوبی به این امر ورود کنیم تا بهترین نتیجه را از آن بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه پیشگیری باید از ظرفیت خیرین به نحو احسن استفاده کنیم، بیان کرد: طبق بررسی‌های آماری و میدانی و آخرین نظرسنجی‌ها در کشور، حدود ۹۰ درصد از مردم دغدغه مواد مخدر و اعتیاد را دارند و همین امر کار ما در این زمینه بسیار سخت کرده است.

مدیرکل بهزیستی کردستان گفت: همانطور که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز در بیاناتشان تاکید فرموده‌اند، حداقل ۷۰ درصد از اعتبارات در راستای امر پیشگیری هزینه شود و این نشان از تاکید ایشان بر امر پیشگیری و آگاه سازی جامعه در راستای مقابله جدی تر با این بلای خانمان سوز دارد.