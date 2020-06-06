به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سلیم نژاد صبح شنبه در مراسم رونمایی از خودروهای جدید آتش‌نشانی شهرداری کرج، اظهار کرد: به ازای هر دو هزار و ۵۰۰ نفر یک نیروی آتش‌نشان نیاز داریم و با توجه به جمعیت شهر کرج به ۷۰۳ نیروی آتش‌نشان نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر باید ۱۹۱ نفر جذب سازمان آتش‌نشانی کرج شوند تا به استاندارد کشوری دست یابیم، افزود: این افراد نیز باید از طریق آزمون جذب شوند.

رئیس شورای شهر کرج با اشاره به اینکه به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک ایستگاه آتش نشان نیاز است، گفت: اگر بتوانیم زمین برای افتتاح چهار ایستگاه آتش نشانی دیگر را در آینده‌ای نزدیک تهیه کنیم و این ایستگاه‌ها بهره برداری شوند با داشتن ۳۵ ایستگاه خدمت سازنده‌ای انجام داده و به استانداردها نیز نزدیک شویم.

سلیم نژاد در بخش دیگری با بیان اینکه در سال آخر فعالیت شورای چهارم شهر کرج تنها ۲۶ ایستگاه آتش نشان در شهرمان داشتیم، گفت: با افزایش ۲۳ درصدی ایستگاه‌های آتش‌نشانی مواجه هستیم تعداد دستگاه‌ها و خودروهای آتش نشانی نیز در آن زمان ۷۶ دستگاه بود که اکنون به بیش از صد دستگاه رسیده و حدود ۹ درصد افزایش در این بخش حاصل شده است.

وی در خصوص ضرورت نصب شیرهای هیدرانت آتش نشانی در مناطق مختلف شهر کرج، گفت: این شیرها در حال نصب است و تا پایان سال جاری حدود ۵۰ درصد این شیرهای هیدرانت در کرج نصب خواهد شد.