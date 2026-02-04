بارش برف برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان را مسدود کرد

محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محورهای زنجان–تهم–چورزق و دندی به تکاب به دلیل کولاک شدید، کاهش محسوس دید افقی و شرایط نامساعد جوی، تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و امکان تردد در این مسیرها وجود ندارد.

وی افزود: تردد در محورهای کوهستانی زنجان–طارم تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و رانندگان ملزم به رعایت کامل نکات ایمنی هستند. همچنین در سایر محورهای استان، تردد در جریان است اما همراه داشتن زنجیر چرخ برای تمامی خودروها الزامی است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان تصریح کرد: در حال حاضر بارش برف در سطح استان ادامه دارد، اما خوشبختانه هیچ‌گونه انسدادی در محورهای شهری گزارش نشده و تردد در این مسیرها به‌صورت روان در حال انجام است.

محمدی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و برف‌گیر، خودداری کنند.