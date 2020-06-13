به گزارش خبرنگار مهر، عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی پیشین پرسپولیس در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر سبب شد تا سرخ‌ها با محکومیت نزدیک به دو میلیون یورویی در پرونده شکایت‌های برانکو ایوانکوویچ، زلاتکو ایوانکوویچ، مارکو استیلینوویچ، ایگور پانادیچ، ماریو بودیمیر، تادئو و فرناندو گابریل و نیلسون کوره‌آ روبرو شوند.

سرخ‌ها در پرونده عجیب فرناندو گابریل به جای اینکه اصل پول را به خود این بازیکن بدهند در اختیار نماینده قانونی اش در دوران مدیرعاملی علی اکبر طاهری قرار دادند تا این بازیکن دوباره مدعی شده و به همان اندازه از سرخ‌ها باز هم پول طلب کند. پولی که بالاخره قسط آخر آن با مکاتبات بین سرخ‌ها با فدراسیون جهانی فوتبال توسط فیفا پرداخت شد.

این اتفاق برای نیلسون دروازه‌بان پیشین برزیلی سرخ‌ها نیز افتاد تا فیفا نسبت به پرداخت آن از منبع درآمدهای باشگاه پرسپولیس بابت حضور بازیکنانش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اقدام کند.

پرسپولیس که حدود ۶۰۰ هزار دلار در فیفا طلبکار بود برای پرداخت پول به سایر طلبکاران خود که حکم اولیه کمیته انضباطی فیفا را داشته اند اقدامی کاملاً متفاوت انجام داد.

سرخ‌ها برای اینکه فرصت لازم برای فراهم کردن پول داشته باشند نسبت به محکومیت‌های واضح خود شکایت مجدد کردند تا با پرداخت پول به دادگاه بین‌المللی ورزش (CAS) بتوانند منابع مالی لازم را فراهم کنند.

مدیران باشگاه پرسپولیس در حالی مدعی گفتگو با برانکو ایوانکوویچ هستند که وی یک میلیون و پنجاه هزار یورو بعلاوه پنج درصد از این پول به عنوان سود درخواست کرده است. ضمن اینکه سرمربی سابق کروات این باشگاه هرگونه گفتگو با سرخ‌ها را برای توافق، تکذیب کرده است.

همچنین پرسپولیس در حالی منتظر تأیید حکم محکومیت خود در قبال پرونده ماریو بودیمیر است که در صورت تأیید حکم اولیه فیفا توسط دادگاه CAS علاوه بر پرداخت ۴۷۵ هزار یورو به این مهاجم از حضور در سه پنجره آینده نقل و انتقالاتی نیز محروم می‌شود.

مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس بدون اینکه توجهی به فرصت محدود سرخ‌ها برای پرداخت پول به طلبکاران خود داشته باشد منتظر حکم نهایی است تا بدهی خود را به همراه جریمه‌هایی که نزدیک به ۲۵۰ هزار دلار است بدهد تا مانع از محرومیت این باشگاه در پنجره‌های نقل و انتقالاتی شود.

رسول پناه بی خبر از اینکه دادگاه CAS می‌تواند محکومیت پرسپولیس را سنگین‌تر هم کند و هیچ بعید نیست تیمی که در کورس قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر قرار دارد با خطر کسر امتیاز نیز روبرو شود.

سیاستی عجیب که می‌تواند تبعات سنگینی را برای سرخ‌ها به همراه داشته باشد و این تیم را پس از چندین سال موفقیت در فوتبال باشگاهی ایران و نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا با مشکلی بزرگ روبرو کند.