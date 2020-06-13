آسفالت کاهش دهنده مصرف سوخت توسط محقق ایرانی ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، وزن زیاد کامیون‌ها معمولاً باعث می‌شود حرکت مداوم آنها بر روی آسفالت جاده‌ها، به سطح آن آسیب بزند و پستی و بلندی‌ها و ترک‌های فراوانی را در آسفالت ایجاد کند که همین امر باعث افزایش مصرف سوخت کامیون‌ها می‌شود.

حسام آذری جعفری، محقق ایرانی پست دکتری گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه ام آی تی و همکارانش از ابداع روش تازه ای برای تولید نوعی آسفالت مستحکم‌تر و مقاوم تر خبر داده‌اند که در برابر وزن زیاد کامیون‌ها به سادگی آسیب نمی‌بیند و شکل اولیه خود را حفظ می‌کند. همین مساله موجب می‌شود تا مدیریت و کاهش مصرف سوخت کامیون‌ها راحت تر شود. کاهش انتشار دی اکسیدکربن در جو زمین و حفاظت از محیط زیست مزیت دیگر ابداع این روش است.

در این روش مواد ارزان قیمتی مانند الیاف مصنوعی یا نانولوله‌های کربنی به آسفالت عادی اضافه می‌شوند. اگر چه این مواد معمولاً تنها ده درصد از آسفالت معمولی را به خود اختصاص می‌دهند، اما همین تغییر کوچک باعث سفت شدن و استحکام بهتر آسفالت می‌شود. یک روش جایگزین دیگر افزایش مقدار سنگی است که به دیگر ترکیبات آسفالت افزوده می‌شود. در عوض باید از قیر که به عنوان ماده چسبنده آسفالت استفاده می‌شود، کاست.

پیش از این برخی محققان پیشنهاد کرده بودند که برای راه سازی به جای آسفالت از سیمان استفاده شود که البته این روش پرهزینه تر است، ولی عمر مفید جاده‌ها را افزایش می‌دهد.

بر اساس برآوردهای این گروه تحقیقاتی اگر تنها ۱۰ درصد از جاده‌های آمریکا ظرف ۵۰ سال آینده با آسفالت‌های مستحکم‌تر پوشانده شوند، صرفه‌جویی در مصرف سوخت کامیون‌ها به کاهش انتشار ۴۴۰ مگاتن دی اکسیدکربن در جو زمین منجر می‌شود. کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری آسفالت نیز مزیت جانبی دیگر محسوب می‌شود.