به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان بین‌المللی نجات کودکان طی گزارشی ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای ویرانگر سیلاب در ولایت بغلان در شمال افغانستان اعلام کرد که حدود ۴۰ هزار کودک در این ولایت خانه‌های خود را از دست داده اند.

این سازمان از راه اندازی کلینیک‌های بهداشتی برای کمک به آسیب دیدگان در ولایت بغلان خبر داد.

ارشد ملک، رئیس سازمان نجات کودکان تاکید کرد که کودکان در ولایت بغلان همه چیز خود را از دست داده اند.

سازمان بین المللی نجات کودکان تاکید کرد: سیل‌ های اخیر در ولایت بغلان آسیب‌ های جدی وارد کرده و کودکان قربانیان اصلی هستند.

بر اساس گزارش این سازمان به نقل از مقامات محلی، دست کم ۲۰۰ نفر از جمله کودکان در جریان سیلاب در بغلان جان خود را از دست داده‌ اند.

پیش از این، سازمان ملل متحد و چندین آژانس امدادی خواستار ارسال کمک‌های بشردوستانه فوری برای سیل زدگان این کشور شده بودند.

در همین حال، وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان در افغانستان آمار تلفات را ۳۱۵ نفر اعلام کرده بود.