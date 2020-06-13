آموزش عمومی قرآن، حلقه مفقوده جلسات قرآنی ماست

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «حیات طیبه»، به مدت یک ساعت و چهل پنج دقیقه در محل شورای عالی قرآن برگزار شد. این برنامه جهت استفاده علاقمندان در سراسر کشور به صورت مستقیم از صفحه مجازی شورا در تارنمای آپارات پخش شد.

حیات طیبه؛ فرصتی برای بیان دغدغه‌های اساتید قرآنی

در این برنامه که با حضور استاد پیشکسوت قرآن، حمیدرضا مستفید و مهدی عادلی از قاریان بین المللی جمهوری اسلامی برگزار شد، محمدتقی میرزاجانی، معاون اجرایی شورای عالی قرآن، فراهم کردن فرصتی برای انعکاس بخشی از دغدغه‌ها و نقطه نظرات سازنده استادان برجسته و باتجربه قرآنی کشور را از اهداف شکل گیری برنامه حیات طیبه ذکر کرد.

وی با اشاره به این مطلب که مخاطب اول این برنامه، قاریان و حافظان جوان هستند، افزود: در صدد هستیم مجالی فراهم کنیم تا از راهنمایی‌ها و تجارب قیمتی استادان میهمان که حاصل یک عمر انس ایشان با قرآن است بهره مند شویم و از رهگذر نقد و نظرهایی که مطرح می‌گردد، حرکت کاروان قاریان و حافظان در ابعاد معنوی، با توفیقات بیشتری به پیش برود.

آموزش در جلسات قرآن ما فراگیر و برای عموم مردم نیست

مستفید در این برنامه گفت: آموزش عمومی به معنای صحیح خوانی قرآن، همچنین فهم آیات در سطح عموم مردم، حلقه مفقوده جلسات فعلی ماست. غالب جلسات قرآن بیشتر به صورت تخصصی کار می‌کنند و مخاطب خاص دارند، لذا جایگاه مخاطبان عام در آن مغفول است.

رشد نامتوازن قرائت قرآن در کشورمان

مستفید با انتقاد از رشد نامتوازن ابعاد مختلف تلاوت در کشورمان، اذعان کرد: روش آموزش نباید این گونه باشد که اداء صحیح و پرداختن به مفاهیم که اصل و اساس آموزش قرآن است به حاشیه رانده شده و محوریت کار به آموزش دستگاه‌ها و مقامات داده شود. فرآیند آموزش قرآن در کشورهای اسلامی حتی مصر هم این گونه نیست.

توصیه شعبان عبدالعزیز صیاد

استاد برجسته ایرانی، با اشاره به گفتگوی خود با قاری مشهور مصری ادامه داد: اوایل دهه هفتاد که شیخ صیاد به همراه محمود منشاوی به ایران آمده بودند، فرصتی پیش آمد که دقایقی با ایشان گفتگو کنم. در این گفتگو، شاه بیت صحبت وی این بود که اول حفظ قرآن، دوم حفظ قرآن و سوم حفظ قرآن!

پیشنهادی برای اصلاح فرآیند آموزش در جلسات قرآن

این حافظ کل قرآن در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید کرد که: نوجوانان ما در ابتدا باید تحت آموزش عمومی قرار بگیرند و در این فرآیند، اول حافظ قرآن شوند سپس به موازات یا بعد از آن تجوید و مفاهیم آیات را فرا بگیرند. پس از این مرحله مهم و اصلی، نوجوان و جوان قرآن آموز چنان چه مستعد و علاقمند بود می‌بایست به عرصه تخصصی صوت و لحن هدایت شود که آن هم باید به صورت جلسات مستقل و جدا از جلسات آموزش عمومی و با رعایت شئون قرآن کریم برگزار گردد.

ختم دوره کل قرآن توسط قاری، سنت فراموش شده

حمیدرضا مستفید در صحبت پایانی خود گفت: ختم یک دوره کل قرآن توسط قاری نزد استاد خود، یکی از سنت‌های ارزشمند جلسات قرآن در گذشته بود که متأسفانه الآن فراموش شده است! لازم است اساتید محترم به احیای این امر مهم همت نمایند. متأسفانه می‌بینیم که برخی از قاریان بین المللی با غلط اعرابی می‌خوانند! این آسیب، ناشی از عدم تسلط کافی ایشان بر متن آیات قرآن است. علتش هم این است که در جلسات ما از تلاوت دوره کل قرآن عدول شده و مقطع خوانی باب شده است.

توصیه قاری بین المللی به قاریان جوان‌

مهدی عادلی، قاری برجسته کشورمان در پاسخ به این سوال که رمز موفقیت شما در عرصه تلاوت چیست گفت: از همان اوایل ورود به فراگیری قرائت قرآن، حزن و خشوع تلاوت استاد شهیر مصری کامل یوسف بهتیمی من را جذب می‌کرد. به نظرم خشوع در یک فرد، متأثر از عملکرد شخصی او، کیفیت عبادت و ارتباطش با پروردگار و رعایت حدود الهی است. اگر این گونه بشود دیگر نمی‌توان هرطوری تلاوت کرد؛ قاری با عنایت خداوند متعال، حفظ می‌شود از اینکه به آداب تلاوت بی توجهی کند، نیت وی الهی می‌شود و در نتیجه، تأثیرش در همه ابعاد تلاوت او حتی در صوت، لحن و تجوید ظاهر می‌گردد. توجه به معانی و مفاهیم آیاتی که تلاوت می‌شود و ترک نکردن تقلید در هیچ مقطعی از سیر تلاوت، از دیگر عوامل توفیق در ارائه تلاوت استادانه است.

لازم به ذکر است در دومین برنامه حیات طیبه، مهدی عادلی آیاتی از سوره نحل را به زیبایی تلاوت کرد. پخش گزیده‌ای از برنامه قبلی حیات طیبه باحضور عبدالرسول عبایی، کلیپ مروری بر توفیقات قرآنی میهمان ویژه برنامه استاد مستفید و پخش مناجات با صدای استاد محمود لطفی نیا، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.