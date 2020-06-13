به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین (ع) همدان، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی با بیان اینکه بیشترین قشری که از آن انتظار می‌رود در عرصه مطالبه حضور جدی داشته باشد، بسیج، سپاه و جریان انقلابی است، گفت: امروز همه ما مطالبه‌گر هستیم و عدالت خواهی آرمان ما بوده و هست و هیچ گاه از این آرمان دست برنمی‌داریم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه انقلاب ما تحقق عدالت بود و شهدای ما برای تحقق عدالت شهید شدند، اظهار کرد: همه ما دنبال عدالت بوده‌ایم و برای رسیدن به آن باید حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه مطالبه‌گری باید مبتنی بر آگاهی باشد، عنوان کرد: گاهی در برخی موارد تحقیقات و آگاهی‌ها دقیق نیست و اگر در مطالبه‌گری اطلاعات اشتباهی داشته باشیم طرف مقابل سوءاستفاده و مطالبه ما را خنثی می‌کند.

آیت الله شعبانی با بیان اینکه مطالبه ما باید منطقی و مبتنی بر واقعیت‌ها باشد، عنوان کرد: برخی از مشکلات به سادگی قابل حل نیست و از نمایندگان مجلس انتظار داریم انقلابی عمل کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه اگر مدیران جهادی عمل کنند و انقلابی باشند کارهای بسیاری پیش می‌رود، اظهار کرد: باید زیرساخت‌ها را آماده کرد چراکه قانونی که عدالت را محقق نکند باید حذف و اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در مطالبه‌گری‌ها متانت باید حفظ شود چراکه تندگویی‌ها جواب نمی‌دهد، عنوان کرد: در ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سپاه انصارالحسین (ع) در بخش مطالبه‌گری بنا داریم ستاد امر به معروف را وارد عرصه مطالبه‌گری از مسئولان کنیم.