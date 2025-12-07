به گزارش خبرگزاری مهر، عصر یکشنبه همزمان با گرامیداشت روز دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های همدان با آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های همدان برگزار شد، دانشجویان به بیان دغدغه‌ها، مسائل آموزشی و صنفی و نیز دیدگاه‌های خود درباره مسائل روز استان و کشور پرداختند.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی در جمع دانشجویان، دانشگاه را مهم‌ترین بستر شکل‌گیری گفت‌وگوی بی‌واسطه، نقد صریح و احیای روحیه عدالت‌خواهی دانست و اظهار کرد: دانشگاه باید میدان جدی گفت‌وگو و میتینگ‌های دانشجویی باشد؛ نه از حیث جناح‌بازی، بلکه از منظر تقویت کنش‌گری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

وی عدالت‌طلبی و آرمان‌خواهی را رکن هویت دانشجویی عنوان کرد و افزود: اگر عدالت‌خواهی از دانشگاه گرفته شود، علم نیز خاصیت هدایت‌گری خود را از دست خواهد داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به نقش دانشجویان در ارائه ایده‌ها و راهکارهای تخصصی در حوزه‌های مختلف گفت: بخش قابل توجهی از بهترین ایده‌ها توسط دانشجویان ارائه شده و باید این ظرفیت جدی گرفته شود.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی همچنین از ارائه طرح جامع برای حل مشکل مسکن همدان به دولت خبر داد و افزود: امیدواریم دولت اختیارات لازم را به استان بدهد تا روند اجرای طرح سرعت بگیرد.

وی عدم تناسب میان نظام آموزشی و ظرفیت اشتغال در همدان را از چالش‌های اساسی استان برشمرد و تصریح کرد: رشد مشاغل مهارت‌محور و ثروت‌ساز بسیار بیشتر از مشاغل حقوق‌بگیری است و دانشگاه باید مهارت تولید ثروت و توان تطبیق با تحولات سریع فناورانه را به دانشجو بیاموزد.

امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه وظیفه ائمه جمعه مطالبه‌گری و پیگیری مطالبات مردمی است، خطاب به دانشجویان گفت: دانشجو باید مطالبه‌گر، آرمان‌خواه و اثرگذار باشد.