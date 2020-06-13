به گزارش خبرگزاری مهر، رخساره فضلی اعلام کرد: اکنون برخی از مربیان بر اساس ضرورت، کلاس‌های خود را ادامه می‌دهند. مدارس تعطیل شد، اما فرایند یادگیری بیش از یک میلیون نوآموز دوره پیش دبستانی همچنان ادامه دارد.

وی با بیان این نکته که ۶۷ هزار نوآموز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در کلاس‌های چندپایه حائز شرایط حضور داشته‌اند و با تعطیلی مدارس همچون دانش‌آموزان با معلمان در ارتباط بوده‌اند و جریان یادگیری ادامه داشته است افزود: من به نوبه خود از معلمان و مربیان دوره پیش دبستانی که در این شرایط ویژه فرصت‌ها و جلوه‌های باشکوه مطلوبی در ابعاد تربیتی و آموزشی خلق کردند تشکر و اعلام می‌کنم فعالیت کلاس‌های پیش دبستان با استفاده از ظرفیت صدا و سیما، فضای مجازی، و شبکه آموزشی دانش‌آموزی استمرار خواهد داشت.

مدیر کل دفتر آموزش پیش دبستانی به تولید غیرمتمرکز محتوای دوره پیش دبستانی اشاره و عنوان کرد: با توجه به تولید غیرمتمرکز محتوای دوره پیش دبستانی بر اساس برنامه درسی مصوب ۷۷۰ شورای عالی آموزش و پرورش، بسیاری از شبکه‌های استانی محتواهای مناسبی برای مدرسه تلویزیونی ویژه دوره پیش دبستان تولید کرده‌اند.

فضلی در پایان ضمن تاکید بر این امر مهم که کد پیش دبستانی با مشارکت مردم در سامانه سناد صادر شده و امکان ثبت‌نام نوآموزان در کد واحدهای آموزشی فراهم است اشاره کرد: ۶ قطب کشوری برای تولید محتوای الکترونیک دوره پیش دبستان تشکیل شده است تا در اسرع وقت تولیدات مناسب را از سراسر کشور جمع آوری کند. فعالیت‌های خوبی نیز انجام شده و تولیدات مربیان و کارشناسان در حال ارزیابی است.

وی اعلام کرد: برخی از مربیان بر اساس ضرورت، کلاس‌های خود را ادامه می‌دهند و فرایند یادگیری بیش از یک میلیون نوآموز دوره پیش دبستانی در تابستان پیگیری می‌شود.