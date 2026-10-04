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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

پیش‌دبستانی در مناطق محروم خوزستان رایگان می‌شود

پیش‌دبستانی در مناطق محروم خوزستان رایگان می‌شود

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با هدف عدالت آموزشی و جذب حداکثری نوآموزان، راهبرد اصلی این اداره‌کل، رایگان‌سازی دوره پیش‌دبستانی در مناطق محروم استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه آیین نمادین نواخته شدن «زنگ غنچه‌ها» در مدرسه بنت‌الهدی صدر اهواز اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی دوره‌های پیش‌دبستانی یکی از اولویت‌های راهبردی در خوزستان است و تلاش داریم با افزایش ضریب نفوذ و جذب حداکثری نوآموزان، بستر مناسبی برای آموزش در این مقطع فراهم کنیم.

وی با اشاره به اهمیت بومی‌سازی متون آموزشی افزود: نمی‌توان برای تمام کشور محتوای آموزشی یکسانی تولید کرد؛ حتی در سطح استان خوزستان نیز شرایط اقلیمی و فرهنگی شهرهای شمالی و جنوبی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد. بر همین اساس، همکاران ما در حوزه تعلیم و تربیت در حال تولید محتوای متناسب با زیست‌بوم استان هستند که امیدواریم تا پایان سال به مرحله چاپ برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از حضور ۸۸ هزار نوآموز در مراکز پیش‌دبستانی استان خبر داد و تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای رایگان کردن این دوره در مناطق محروم با جدیت دنبال می‌شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های مالی از این دوره حیاتی آموزشی باز نماند.

علی‌فر بیان کرد: کیفیت یادگیری در سنین پایین ارتباط مستقیمی با فضای روانی کلاس دارد؛ بنابراین برخورد و سعه‌صدر معلمان در کاهش استرس نوآموزان نقشی تعیین‌کننده دارد و باید فضای مدارس به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان در محیطی سرشار از آرامش و نشاط آموزش را آغاز کنند.

کد مطلب 6967262

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