به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه آیین نمادین نواخته شدن «زنگ غنچه‌ها» در مدرسه بنت‌الهدی صدر اهواز اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی دوره‌های پیش‌دبستانی یکی از اولویت‌های راهبردی در خوزستان است و تلاش داریم با افزایش ضریب نفوذ و جذب حداکثری نوآموزان، بستر مناسبی برای آموزش در این مقطع فراهم کنیم.

وی با اشاره به اهمیت بومی‌سازی متون آموزشی افزود: نمی‌توان برای تمام کشور محتوای آموزشی یکسانی تولید کرد؛ حتی در سطح استان خوزستان نیز شرایط اقلیمی و فرهنگی شهرهای شمالی و جنوبی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد. بر همین اساس، همکاران ما در حوزه تعلیم و تربیت در حال تولید محتوای متناسب با زیست‌بوم استان هستند که امیدواریم تا پایان سال به مرحله چاپ برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از حضور ۸۸ هزار نوآموز در مراکز پیش‌دبستانی استان خبر داد و تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای رایگان کردن این دوره در مناطق محروم با جدیت دنبال می‌شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های مالی از این دوره حیاتی آموزشی باز نماند.

علی‌فر بیان کرد: کیفیت یادگیری در سنین پایین ارتباط مستقیمی با فضای روانی کلاس دارد؛ بنابراین برخورد و سعه‌صدر معلمان در کاهش استرس نوآموزان نقشی تعیین‌کننده دارد و باید فضای مدارس به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان در محیطی سرشار از آرامش و نشاط آموزش را آغاز کنند.