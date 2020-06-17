به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، مدیرکل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: اگرچه تهران در شرایط فعلی معضلات محیطزیستی بسیاری دارد اما بزرگترین بحران محیط زیستی تهران در شرایط زلزله میتواند خسارتهای ناشی از بارگذاری بیش از ظرفیت زیستی این کلانشهر باشد. در واقع یکی از مشکلات اصلی تهران که بسیاری از مشکلات محیط زیستی فعلی خروجی این معضل هستند، این است که بارگذاری بیش از اندازه جمعیت، صنعت و خدمات در وسعت کمی مانند تهران مستقر شده است و این بارگذاری مدام بیشتر هم میشود. این انباشت خدمات، جمعیت و صنعت علت اصلی تمام مشکلات محیط زیستی است بنابراین اگر زلزلهای در این شرایط رخ دهد هم خدمات رسانی را مشکل میکند و هم حوادث و مخاطرات بعد از زلزله، مثل آتش سوزی را افزایش میدهد.
وی افزود: از طرفی مناطقی در تهران وجود دارد که بالقوه پرخطر هستند مانند انبارهای مواد شیمیایی، زون های صنعتی و مخازن سوخت که ریسک بالایی برای زلزله داشته و تأثیرات مخربی در زمان زلزله دارند. اکنون در تهران هم آلودگی منابع آب وجود دارد هم صدا و هم خاک و باید توجه کرد که وقتی مشکلی مثل زلزله رخ دهد این معضلات محیطزیستی هم به دلیل بارگذاریهای بیش از حد تشدید میشود.
انصاری بیان کرد: در نظرسنجیهایی که از مردم انجام میشود، معمولاً مهمترین مشکل محیط زیستی تهران از نگاه آنها یا آلودگی هواست یا معضل ترافیک اما در واقع این دو معضل که از نگاه شهروندان اصلیترین مشکلات محیطزیستی تهران است، خودشان معلول هستند و علت اصلی ایجاد آن بارگذاری بیش از ظرفیت محیط زیست و اکولوژیکی در تهران است. بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که این روند بارگذاری، مهاجرت و حاشیه نشینی کم شود. در تهران ۱۵ میلیون جمعیت شناور وجود دارد که باید به سمت کاهش این میزان رفت تا در صورت وقوع مخاطراتی مانند زلزله، هم ریسک تخریب کم شود و هم خدمترسانی روند منطقیتری را دنبال کند.
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