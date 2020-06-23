۳۵ کیلوگرم حشیش در قزوین کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پایش های اطلاعاتی مطلع شدند، یکی از قاچاقچیان مواد مخدر با همکاری همدستش قصد دارد مقادیری مواد مخدر را که از محورهای مواصلاتی استان قزوین با یک دستگاه سواری پراید به استان‌های غربی کشور منتقل کند.

فرمانده انتظامی استان افزود: تیمی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با کنترل محورهای مواصلاتی و پس از چندین ساعت گشت زنی نامحسوس و هدفمند، سرانجام شب گذشته خودرو مورد نظر در محدوده شهر قزوین شناسایی و متوقف کردند.

وی اضافه کرد: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و در بازرسی از خودرو متهمان، ۳۵ کیلو حشیش که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جا ساز شده بود، کشف شد.

سردار حاجیان در پایان با تاکید بر تلاش شبانه روزی پلیس برای تأمین نظم و امنیت جامعه، گفت: این استان محل امنی برای جولان دادن مجرمان نیست و پلیس با اینگونه افراد قاطعانه برخورد خواهد کرد.