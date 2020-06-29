افتتاح بزرگترین مرکز داده خارج از پایتخت توسط رئیس مجلس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آئین افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمال غرب کشور صبح امروز با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی و حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز و جمعی از مدیران و مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور برگزار شد.
همراه اول خدمات صادقانهای را به مردم ایران ارائه میکند
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همراه اول تلاش میکند در این مقطع حساس کشور خدمات صادقانهای را به مردم کشورمان مانند پلتفرم «شاد» که عدالت آموزشی را به ارمغان آورد، ارائه کند، گفت: میتوانیم با اقتصاد دیجیتال به بزرگترین دستاوردها دست یابیم.
محمد باقر قالیباف در «آئین افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمال غرب کشور» با بیان اینکه همراه اول تلاش میکند تا در این مقطع حساس از کشور خدمات صادقانهای را به مردم عزیز کشورمان ارائه کند، اظهار کرد: امروز مجموعهای در شرکت ارتباطات سیار ایران افتتاح شد که میتواند با بیشترین تأثیرگذاری در همه جغرافیای کشور و در کمترین زمان ممکن، همچنین با اقتصادیترین روش، نابسامانیهای اقتصادی کشور را حل و فصل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حقیقت وقتی حرف از اقتصاد دیجیتالی میزنیم، یعنی یک فرصت بزرگی در اختیار ماست که میتوانیم به واسطه آن جبران عقب ماندگیهای گذشته را داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه میتوانیم با اقتصاد دیجیتال به بزرگترین دستاوردها دست یابیم، ابراز کرد: با توجه به اهمیت این حوزه، اگر نسبت به آن غفلت کنیم هم، فاصلهمان نسبت به باقی کشورهای دنیا بیشتر خواهد شد.
قالیباف تأکید کرد: دغدغه اول و آخر ما در این مقطع زمانی باید توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشد. امروز، مردم از همه ما توقع دارند تا صادقانه کار کنیم یا به عبارتی هم خوب کار کنیم و هم کار خوب کنیم تا مشکلات آنها برطرف شود.
وی یادآور شد: به عنوان مثال در بلای کرونا که آسیبهایی در بخشهای مختلف به دنبال داشت، فرصتهای زیادی نیز بروز و ظهور یافت که یک نمونه آن همین بسترهای ارتباطی الکترونیک است که افتتاح امروز را از این طریق (ویدئو کنفرانس) در حال انجام هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اشارهای به پلتفرم «شاد» نیز داشت و تصریح کرد: این پلتفرم که یکی از مهمترین پلتفرمهای آموزشی ماست و توسط همراه اول توسعه یافته است، عدالت آموزشی را به ارمغان آورد.
همراه اول لوکوموتیو اقتصاد دیجیتال ایران است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش همراه اول به عنوان «لوکوموتیو حرکتی اقتصاد دیجیتال» گفت: همراه اول توانمند است و میتواند در حوزه خارجی سرمایهگذاری و درآمد ارزی برای کشور حاصل کند.
محمدجواد آذری جهرمی در «آئین افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمال غرب کشور»، «همراه اول» را بزرگترین اپراتور تلفن همراه خاورمیانه دانست که داشته بزرگی به حساب میآید و ضمن تشکر اظهار کرد: این اپراتور، وسیعترین پوشش شبکه در ایران را دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بارها گفتهام که همراه اول بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور در حوزه ICT است و لوکوموتیو حرکتی اقتصاد دیجیتال در کشور به حساب میآید، ابراز کرد: اگر همراه اول موتورش را روشن و حرکت رو به جلوش را شروع کند، طبیعتاً سایر بنگاههای حوزه اقتصاد دیجیتال هم حرکت خواهند کرد.
وی با اشاره به ابلاغ برنامه شبکه ملی اطلاعات، بیان کرد: در راستای آن ابلاغیه تقسیم وظایفی داشتیم که شاید گستردهترین وظایف هم چه در زمینه بسط عدالت ارتباطی و چه در زمینه زیرساخت مراکز داده و خدمات ابری مربوط به همراه اول باشد.
وزیر ارتباطات افزود: خوشبختانه امروز در تبریز مرکز داده غرب و شمالغرب افتتاح و بزودی مرکز داده دیگر همراه اول در تهران وارد مدار میشود.
آذری جهرمی ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم مدیریتی جدید اپراتور اول که راهکارهای خلاقانه و اراده در انجام امور دارند، به ذکر مطالباتی از اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه پرداخت و گفت: قراراست تا شهریورماه در پنج نقطه تهران تجهیزات 5G نصب شود که این پروژه با توجه به مشکلاتی که در توسعه و سرمایهگذاری مخابرات وجود دارد، حائز اهمیت است و مجبوریم بخشی از توسعه خدمات خانگی را هم بر بستر پهن باند سیار داشته باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: براساس سند شبکه ملی اطلاعات، ۲۰ درصد ارتباطات تا افق ۱۴۰۴ باید بر بستر تکنولوژیهای نوین ارائه شود و در این راستا ظرف یکی دو هفته آینده، لابراتور 5G در مرکز تحقیقات مخابرات ایران راهاندازی میشود و در اختیار پژوهشگران قرار میگیرد.
وی توجه بیشتر به زیستبوم کودک و نوجوان را با توجه به اینکه همراه اول در سرمایهگذاری این بخش، پیشتاز بوده است، از جمله موارد دیگر برشمرد.
آذری جهرمی با مرور اقدامات انجام شده توسط همراه اول در دوران کرونا، تصریح کرد: بابت کاری که در ارتباط با اپلیکیشن «شاد» انجام دادید، تشکر میکنم زیرا مشکلات بسیاری از دانشآموزان کشور حل و اقدام بزرگی انجام شد.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه نیاز نیست خدماتتان را رایگان ارائه کنید و دولت موظف به جبران هزینههاست، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه روزانه ۹ میلیون دانشآموز از این بستر برای حضور در کلاس مدرسه استفاده کردند، نیاز است بستر آن توسعه یابد و امکاناتی نظیر ارتباطات صوتی و تصویری، برگزاری نشستهای مشترک دانشآموزان و وایتبرد نیز به آن اضافه شود.
جهرمی در پایان با تشویق همراه اول به حرکت در مسیر سرمایهگذاری بینالمللی، تصریح کرد: با توجه به اینکه صد درصد درآمد بخش ریالی است، همراه اول توانمند است و میتواند در حوزه خارجی سرمایهگذاری و درآمد ارزی برای کشور حاصل کند.
وی خاطر نشان کرد: سرمایهگذاری بینالمللی شما باعث میشود، اکوسیستم فضای مجازی و دیجیتال به کشورهای دوست و همپیمان که علاقهمند به این موضوعات هستند، راه یابد و در این مسیر نیز دستگاه دیپلماسی در کنار شما خواهد بود.
مراکز داده یکی از حلقههای کلیدی زنجیره شبکه ملی اطلاعات
مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در همراه اول به عنوان نخستین حضور در یک مراسم افتتاح رسمی پس از تصدی ریاست قوه مقننه، اظهار کرد: دکتر قالیباف همواره اهتمام ویژهای نسبت به مقوله فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و همچنین عزم جدی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری جهت اجرای پروژه عظیم شبکه ملی اطلاعات داشتهاند.
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه چند سالی است انقلاب بزرگی تحت مقوله «تحول دیجیتال» در دنیا آغاز شده ابراز کرد: بنده چهار فناوری را در ارتباط با این تحول میدانم که به اختصار، عنوان آن را SMAC میگذارم که به ترتیب شامل social media، Mobility، Analyze و Cloud میشود.
وی تمرکز اصلی همراه اول را تا پیش از مدیریتش بر این مجموعه، تمرکز بر بخش Mobility یا همان کسبوکار سنتی که تأکید بر کانکشن داشت، دانست و نوید ورود جدی به هر چهار فناوری را داد.
اخوان بهابادی تصریح کرد: تجمیع این چهار فناوری، تحولی را در حوزه دیجیتال به ارمغان خواهد آورد که نیاز شرکتهای بزرگ به اختیار کردن سختافزار و امکانات را نیز از بین خواهد برد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، موضوع «زیرساخت» را شاهرگ حیاتی تحول دیجیتال عنوان و شرکتهای دانشبنیان و بهرهمندی از ظرفیت فارغالتحصیلان رشتههای برق، مخابرات و کامپیوتر را به عنوان موتور محرک آن در بخش ICT معرفی کرد.
وی در ادامه سخنانش به ارائه گزارش عملکردی از وضعیت و جایگاه «همراه اول» در بازار ارتباطات سیار پرداخت و اظهار کرد: همراه اول در حال حاضر ۹۰ میلیون سیمکارت با ترکیب ۲۰ میلیون «دائمی» و ۷۰ میلیون «اعتباری» واگذار کرده که ۵۹ میلیون مشترک آن روزانه فعال هستند.
اخوان بهابادی با اشاره به تفکیک مسئولیتهای مرتبط با «تحقق رؤیای دیجیتال» و فراهم آوردن تحول دیجیتال ذیل دو مجموعه تازه تأسیس مرکز تحقیق و توسعه و توسعه کسبوکارهای دیجیتال در همراه اول گفت: تجارت الکترونیک، آموزش مجازی، خدمات پرداخت دیجیتال و مواردی از این دست، مواردی هستند که در بحث دیجیتالی شدن مطرح بوده و همراه اول با دو واحد کسبوکاری مذکور به سمت بومیسازی و حمایت از مدلهای جدید کسبوکاری رفته است.
وی ادامه داد: همچنین لازم به ذکر میدانم از شش سال گذشته تاکنون، مصرف دیتا در شبکه همراه اول ۵۰۰ برابر رشد داشته که پیک آن در ایام کرونا و رسیدن ترافیک مصرف دیتا به بیش از ۱۱ پتابایت در روز بود.
مدیرعامل اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با تاکید بر اینکه پوشش نسل ۳ و ۴ همراه اول در ۱۰۰ درصد شهرهای کشور برقرار است، گفت: همراه اول ۱۱ هزار سایت متصل به فیبرنوری دارد.
اخوان بهابادی در بخش دیگری از صحبتهایش به بخشهای درآمدی همراه اول اشاره کرد و یادآور شد: درآمدهای عملیاتی این اپراتور در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از آن را در قالبهای گوناگون نظیر تسهیم درآمد، مالیات، حقوق پروانه، عوارض گمرکی و هزینههای زیرساختی به دولت پرداخت کردهایم.
وی خاطر نشان کرد: تا پیش از خصوصیسازی این شرکت، مجموع ارقام پرداختی به دولت از محل درآمدها، کمی بیشتر از هزار میلیارد تومان بود که اکنون به ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل همراه اول همچنین با تاکید بر اینکه سود این شرکت صوری نیست، بیان کرد: ارزش شرکت همراه اول در بورس به عنوان تنها اپراتور موبایلی عرضه شده، ۸۲ هزار میلیارد تومان است و همواره رتبه اول شفافیت مالی را کسب کرده است.
اخوان بهابادی همچنین اشارهای به برنامه توسعه زودهنگام در شبکه همراه اول داشت و اظهار کرد: ایام شیوع کرونا فرصتی را فراهم آورد تا برنامه توسعه مربوط به سال ۱۳۹۹ را ظرف دو سه هفته ابتدایی از پدیدار شدن این ویروس داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال پلتفرم «شاد» را به درخواست وزارت آموزش و پرورش و بنا بر مسئولیتهای اجتماعی خود راهاندازی کردیم و به شکل کاملاً رایگان در اختیار آنها قرار دادیم؛ نهایتاً هم شاهد بودیم که روازنه ۹ میلیون دانشآموز با استفاده از این پلتفرم وارد کلاس مجازی شدند.
مدیر عامل همراه اول در پایان با اشاره به ضرورت راهاندازی مراکز داده به عنوان یکی از حلقههای کلیدی زنجیره شبکه ملی اطلاعات، خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت دیتاسنترها، برنامه توسعه آنها در نقاط مختلف کشور را در دستور کار قرار دادیم که مرکز داده غرب و شمالغرب نمونه بزرگترین دیتاسنتر خارج تهران است که تاکنون با ظرفیت ۲۵۰ رک زیر بار رفته و قابلیت توسعه تا ۱۰۰ رک دیگر را هم دارد. به امید خدا تا پایان سال تعداد ۱۳۷۰ رک دیگر را تجهیز و به ظرفیت شبکه ملی اطلاعات اضافه خواهیم کرد.
امیدواریم کلاس مجازی از مهرماه روی پلتفرم «شاد» فعال شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امیدواریم از مهرماه پیشرو، شاهد برگزاری کلاس مجازی روی پلتفرم آموزشی «شاد» باشیم.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم در بخشی از مراسم امروز ضمن تشریح نگاه این شورا به مقوله تحول دیجیتال اظهار کرد: این تحول باید در تمامی حوزهها به صورت متوازن باشد که در این بین، توجه به اقتصاد دیجیتال مورد توجه است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در این شورا در ابتدا توجه ما به زیرساخت یا به عبارتی شبکه ملی اطلاعات است، ابراز کرد: در ایام شیوع کرونا هم شاهد بودیم که پلتفرم آموزشی «شاد» روی زیرساختهایی که در سالهای گذشته توسعه یافته بود، بدون هیچگونه اعمال فشاری بر شبکه ارتباطی کشور اجرا شد.
وی ادامه داد: امیدواریم براساس جلسات مشترکی که با وزارتخانههای ارتباطات و آموزش و پرورش به عنوان ذینفعان این پروژه داشتیم، از مهرماه شاهد برگزاری کلاس مجازی روی این پلتفرم آموزشی باشیم.
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