به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای راهبردی وزارت دفاع با حضور امیر حاتمی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی، معاونین و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و مهدی چمران رئیس بنیاد شهید چمران در ستاد این وزارتخانه برگزار شد.

مهدی چمران در این نشست که مقارن با ایام سالروز شهادت مصطفی چمران برگزار شد، در تشریح ابعاد شخصیتی این شهید والامقام،گفت: شهید چمران یک انسان وارسته و جدای از تعلقات دنیایی و به دور از رفتار و اعمال جناحی با تأسی به سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به‌خصوص حضرت امیرالمومنین علی (ع) یک مجاهد و عارف تمام‌عیار بود که در تمام عصر زندگی و کوران حوادث سخت مبارزه به‌ویژه با ضدانقلاب و دفاع مقدس لحظه‌ای آرام نگرفت.

وی با بیان اینکه شهید چمران یک فرد چند وجهی و یک مدیر در عرصه‌های مختلف بود، افزود: او از کودکی پای درس علما نشست و با بهره‌مندی از ظرفیت عظیم مکتب تشیع قدم در راه علم و تهذیب نفس گذاشت و در رشته‌ی تحصیلی خود متخصص و دانشمندی بی بدیل بود.

رئیس بنیاد شهید چمران تصریح کرد: شهید چمران در عرصه مدیریت سیاسی و نظامی نیز شخصیتی منحصر به فرد بود و در نهایت، مبارزات شهید چمران پایه اصلی مقاومت اسلامی در لبنان و سوریه شد تا جایی که امروز مقاومت اسلامی، دغدغه اصلی آمریکا و قدرت‌های غربی است که برای شکست آن، دست به هر کاری می‌زنند.

چمران گفت: تلاش‌های مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر و همچنین عمق راهبردی شهید چمران در تشکیل اولین وزارت دفاع در دوران استقرار نظام نوپای جمهوری اسلامی و پی‌ریزی پایه‌های تحول در صنعت دفاعی بومی کشور و قرار گرفتن نیروهای مسلح در مسیر تولید قدرت، بسیار قابل تأمل است.

وی با اشاره به توانمندی‌های شهید چمران در عرصه صنعت دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: تردیدی نیست تفکر الهی شهید چمران به‌ویژه در مقطع کوتاه تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که منجر به زایش رویکردهای نوین و بومی در عرصه صنعت دفاعی کشور شد، برای امروز جامعه اسلامی که در مصاف نامتقارن، سخت و تمام‌عیار اقتصادی با جبهه زورگویان و زیاده‌طلبان مستکبر به‌ویژه شیطان بزرگ آمریکا قرار دارد، می‌تواند مؤثر و رهگشا واقع شود.

رئیس بنیاد شهید چمران با اشاره به اقدامات نوآورانه این شهید بزرگوار در عرصه صنعت دفاعی، تصریح کرد: اولین جرقه‌های خوداتکایی کشور در این حوزه، توسط این مرد بزرگ شعله‌ور شد و سازمان صنایع دفاع به‌عنوان یک میراث ارزشمند شهید چمران در دوران تصدی خود امروز یک مجموعه بزرگ و راهبردی است که وظیفه خطیر تولید تجهیزات و تسلیحات پیشرفته گوناگون نظامی را برعهده دارد و تا به امروز دستاوردهای بسیار بزرگی را برای کشور در زمینه تولیدات دفاعی به ارمغان آورده است.

چمران با بیان اینکه شهید چمران باور داشت که باید روی پای خود بایستیم، خودمان بسازیم و با اتکا به ظرفیت‌های خود به بالندگی برسیم، گفت: اولین موشک پرتابی ایران را او در «دُب حردان» آزمایش کرد و اولین زیردریایی ساخت ایران توسط او در آب‌های همین منطقه آزمایش شد که یک زیردریایی کوچک شش متری چریکی بود.

وی افزود: شهید چمران اولین موشک زیردریایی را که برای شکستن خاکریز های دشمن بعثی که جلوی ساحل ایجاد شده بود، مورد بهره برداری قرار داد و اولین پل واقعی چریکی توسط وی ساخته شد که نمونه این پل در منطقه سوسنگرد و نیز نوع نفر رو آن هم در عملیات فتح‌المبین در منطقه «جسر نادری» مورد استفاده رزمندگان اسلام قرار گرفت.

رئیس بنیاد شهید چمران در پایان با بیان اینکه شهید دکتر چمران اولین خودروی نیمه شنی را که با یک جیپ ساخته شده بود را در منطقه «شُحِیطیه» بر روی تپه‌های ماسه‌ای «الله اکبر» مورد استفاده قرار داد و در نهایت آغاز حرکت خودکفایی در نیروهای مسلح با اقدامات شهید چمران پایه‌گذاری شد، گفت: شهید چمران اعتقاد شدیدی به «ما می‌توانیم» داشت و این نگاه او خوشبختانه تا به امروز هم ادامه دارد و دستاوردهای ارزشمندی برای میهن اسلامی به ارمغان آورده است.