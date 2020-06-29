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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۷

فرمانده انتظامی چرداول خبر داد؛

دستگیری ۶ خرده فروش مواد مخدر در چرداول

دستگیری ۶ خرده فروش مواد مخدر در چرداول

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و گفت: شش خرده فروش مواد مخدر دستگیر و تعداد پنج دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مظفر مهدی خانی اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی طرح برخورد با توزیع کننده گان مواد مخدر در سطح شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح طی هماهنگی با مقام قضائی از محل فعالیت تعدادی از توزیع کنندگان مواد مخدر بازرسی به عمل آمد که در نتیجه آن شش سوداگر مرگ دستگیر، تعداد پنج دستگاه موتورسیکلت توقیف و مقادیری مواد مخدر آماده توزیع کشف شد.

سرهنگ مهدی خانی با تاکید بر ادامه اجرای این طرح تصریح کرد: شهروندان عزیز، در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه جرائم، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به انتظامی شهرستان اطلاع تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

کد مطلب 4961465

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