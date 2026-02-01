۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

ایران‌مال بزرگترین میزبان جشنواره فیلم فجر

با شروع برگزاری چهل‌وچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۵ سالن و حدود ۱۳۰۰ صندلی به عنوان بزرگ‌ترین میزبان جشنواره، به استقبال علاقمندان سینما خواهد رفت.

پردیس سینمایی ایران‌مال با ۵ سالن و حدود ۱۳۰۰ صندلی به عنوان بزرگ‌ترین میزبان جشنواره، به استقبال علاقمندان سینما خواهد رفت.

نمایش فیلم‌های جشنواره چهل و چهارم از روز ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ همزمان در ایران‌مال و سایر سینماها آغاز می‌شود و ۳۱ فیلم در بخش سودای سیمرغ و ۲ فیلم در بخش خارج از مسابقه به رقابت خواهند پرداخت.

فهرست فیلم‌های بلند سینمایی این دوره به شرح زیر است:

  • «آرامبخش» به کارگردانی سعید زمانیان و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند
  • «اردوبهشت» به کارگردانی محمد داودی و تهیه‌کنندگی محمد احمدی
  • «استخر» به کارگردانی سروش صحت و تهیه‌کنندگی محمدحسین شایسته
  • «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری
  • «بیلبورد» به کارگردانی سعید دشتی و تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح و مهدی فتاحی
  • «پروانه» به کارگردانی محمد برزویی‌پور و تهیه‌کنندگی بهمن کامیار
  • «پل» به کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی سیدمصطفی احمدی
  • «تقاطع نهایی» به کارگردانی سعید جلیلی و تهیه‌کنندگی مهدی مددکار
  • «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌اله سهرابی
  • «جهان مبهم هاتف» به کارگردانی مجید رستگار و تهیه‌کنندگی امیر مهریزدان
  • «حاشیه» به کارگردانی محمد علیزاده فرد و تهیه‌کنندگی یوسف منصوری
  • «حال خوب زن» به کارگردانی مهدی بَرزُکی و تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند
  • «خجستگانی که در جنگ ملاقات کرده‌ام» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرشهاب رضویان
  • «خواب» به کارگردانی مانی مقدم و تهیه‌کنندگی امیرحسین حیدری
  • «خیابان جمهوری» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی منوچهر هادی
  • «دختر پری‌خانوم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیرضا معتمدی
  • «رقص باد» به کارگردانی سیدجواد حسینی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری
  • «زندگی کوچک کوچک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین ثقفی
  • «زنده شور» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کاظم دانشی
  • «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی
  • «سقف» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیه‌کنندگی سعید خانی
  • «غبار میمون» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی سعید مرادی
  • «غوطه‌ور» به کارگردانی محمدجواد حکمی و تهیه‌کنندگی سعید پروینی
  • «قایق‌سواری در تهران» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی
  • «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب
  • «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و تهیه‌کنندگی بهروز مفید
  • «کافه سلطان» به کارگردانی مصطفی رزاق‌کریمی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی
  • «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر
  • «گیس» به کارگردانی محسن جسور و تهیه‌کنندگی سیدمهدی جوادی
  • «مارون» به کارگردانی امیر احمد انصاری و تهیه‌کنندگی مهدی صاحبی
  • «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب‌اله والی‌نژاد

همچنین فیلم‌های «مولا» و «نگهبانان خورشید» به‌صورت خارج از مسابقه در این دوره از جشنواره نمایش داده می‌شوند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

    • شهریاار IR ۰۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      تبلیغات ایرانمال؟ اشتباهه اشتباه!

