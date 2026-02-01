به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با شروع برگزاری چهل‌وچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۵ سالن و حدود ۱۳۰۰ صندلی به عنوان بزرگ‌ترین میزبان جشنواره، به استقبال علاقمندان سینما خواهد رفت.

نمایش فیلم‌های جشنواره چهل و چهارم از روز ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ همزمان در ایران‌مال و سایر سینماها آغاز می‌شود و ۳۱ فیلم در بخش سودای سیمرغ و ۲ فیلم در بخش خارج از مسابقه به رقابت خواهند پرداخت.

فهرست فیلم‌های بلند سینمایی این دوره به شرح زیر است:

«آرامبخش» به کارگردانی سعید زمانیان و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند

«اردوبهشت» به کارگردانی محمد داودی و تهیه‌کنندگی محمد احمدی

«استخر» به کارگردانی سروش صحت و تهیه‌کنندگی محمدحسین شایسته

«اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری

«بیلبورد» به کارگردانی سعید دشتی و تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح و مهدی فتاحی

«پروانه» به کارگردانی محمد برزویی‌پور و تهیه‌کنندگی بهمن کامیار

«پل» به کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی سیدمصطفی احمدی

«تقاطع نهایی» به کارگردانی سعید جلیلی و تهیه‌کنندگی مهدی مددکار

«جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌اله سهرابی

«جهان مبهم هاتف» به کارگردانی مجید رستگار و تهیه‌کنندگی امیر مهریزدان

«حاشیه» به کارگردانی محمد علیزاده فرد و تهیه‌کنندگی یوسف منصوری

«حال خوب زن» به کارگردانی مهدی بَرزُکی و تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند

«خجستگانی که در جنگ ملاقات کرده‌ام» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرشهاب رضویان

«خواب» به کارگردانی مانی مقدم و تهیه‌کنندگی امیرحسین حیدری

«خیابان جمهوری» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی منوچهر هادی

«دختر پری‌خانوم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیرضا معتمدی

«رقص باد» به کارگردانی سیدجواد حسینی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری

«زندگی کوچک کوچک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین ثقفی

«زنده شور» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کاظم دانشی

«سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی

«سقف» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیه‌کنندگی سعید خانی

«غبار میمون» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی سعید مرادی

«غوطه‌ور» به کارگردانی محمدجواد حکمی و تهیه‌کنندگی سعید پروینی

«قایق‌سواری در تهران» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی

«قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب

«کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و تهیه‌کنندگی بهروز مفید

«کافه سلطان» به کارگردانی مصطفی رزاق‌کریمی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی

«کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر

«گیس» به کارگردانی محسن جسور و تهیه‌کنندگی سیدمهدی جوادی

«مارون» به کارگردانی امیر احمد انصاری و تهیه‌کنندگی مهدی صاحبی

«نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب‌اله والی‌نژاد

همچنین فیلم‌های «مولا» و «نگهبانان خورشید» به‌صورت خارج از مسابقه در این دوره از جشنواره نمایش داده می‌شوند.

