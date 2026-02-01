به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با شروع برگزاری چهلوچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر، پردیس سینمایی ایرانمال با ۵ سالن و حدود ۱۳۰۰ صندلی به عنوان بزرگترین میزبان جشنواره، به استقبال علاقمندان سینما خواهد رفت.
نمایش فیلمهای جشنواره چهل و چهارم از روز ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۴ همزمان در ایرانمال و سایر سینماها آغاز میشود و ۳۱ فیلم در بخش سودای سیمرغ و ۲ فیلم در بخش خارج از مسابقه به رقابت خواهند پرداخت.
فهرست فیلمهای بلند سینمایی این دوره به شرح زیر است:
- «آرامبخش» به کارگردانی سعید زمانیان و تهیهکنندگی مجتبی رشوند
- «اردوبهشت» به کارگردانی محمد داودی و تهیهکنندگی محمد احمدی
- «استخر» به کارگردانی سروش صحت و تهیهکنندگی محمدحسین شایسته
- «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمیکیا و تهیهکنندگی محمدرضا منصوری
- «بیلبورد» به کارگردانی سعید دشتی و تهیهکنندگی محمدرضا مصباح و مهدی فتاحی
- «پروانه» به کارگردانی محمد برزوییپور و تهیهکنندگی بهمن کامیار
- «پل» به کارگردانی محمد عسگری و تهیهکنندگی سیدمصطفی احمدی
- «تقاطع نهایی» به کارگردانی سعید جلیلی و تهیهکنندگی مهدی مددکار
- «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیهکنندگی روحاله سهرابی
- «جهان مبهم هاتف» به کارگردانی مجید رستگار و تهیهکنندگی امیر مهریزدان
- «حاشیه» به کارگردانی محمد علیزاده فرد و تهیهکنندگی یوسف منصوری
- «حال خوب زن» به کارگردانی مهدی بَرزُکی و تهیهکنندگی حسین کاکاوند
- «خجستگانی که در جنگ ملاقات کردهام» به کارگردانی و تهیهکنندگی امیرشهاب رضویان
- «خواب» به کارگردانی مانی مقدم و تهیهکنندگی امیرحسین حیدری
- «خیابان جمهوری» به کارگردانی و تهیهکنندگی منوچهر هادی
- «دختر پریخانوم» به کارگردانی و تهیهکنندگی علیرضا معتمدی
- «رقص باد» به کارگردانی سیدجواد حسینی و تهیهکنندگی ابوالفضل صفری
- «زندگی کوچک کوچک» به کارگردانی و تهیهکنندگی امیرحسین ثقفی
- «زنده شور» به کارگردانی و تهیهکنندگی کاظم دانشی
- «سرزمین فرشتهها» به کارگردانی بابک خواجه پاشا و تهیهکنندگی منوچهر محمدی
- «سقف» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیهکنندگی سعید خانی
- «غبار میمون» به کارگردانی آرش معیریان و تهیهکنندگی سعید مرادی
- «غوطهور» به کارگردانی محمدجواد حکمی و تهیهکنندگی سعید پروینی
- «قایقسواری در تهران» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیهکنندگی روحالله سهرابی
- «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری و تهیهکنندگی سجاد نصراللهینسب
- «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و تهیهکنندگی بهروز مفید
- «کافه سلطان» به کارگردانی مصطفی رزاقکریمی و تهیهکنندگی مرتضی رزاقکریمی
- «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیهکنندگی مهدی مطهر
- «گیس» به کارگردانی محسن جسور و تهیهکنندگی سیدمهدی جوادی
- «مارون» به کارگردانی امیر احمد انصاری و تهیهکنندگی مهدی صاحبی
- «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیهکنندگی حبیباله والینژاد
همچنین فیلمهای «مولا» و «نگهبانان خورشید» بهصورت خارج از مسابقه در این دوره از جشنواره نمایش داده میشوند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
