وبینار اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار مشترک حجت الاسلام و المسلمین حبیب‌رضا ارزانی رئیس شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت و اعضای این شورا صبح امروز دوشنبه ۹ تیر ماه برگزار شد.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی متقی، مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در این وبینار طی سخنانی ضمن گرامیداشت دهه کرامت اظهار کرد: روز گذشته مصادف با پنجم ذی‌القعده روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه بود، هر ساله در این ایام شاهد برپایی برنامه‌های مختلفی هستیم اما امسال با شیوع ویروس کرونا، عموما امکان برگزاری برنامه های تجمعی فراهم نبود، هرچند که برخی استان ها با هماهنگی لازم با سازمان و البته با دانشکده علوم پزشکی استان توانستند با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی برنامه هایی را در صحن و سرای امام زادگان برگزار کنند. این برنامه نیز ذیل ابلاغیه ای بود که به تمامی استان ها و شهرستان ها از سوی سازمان اوقاف ارسال شد که طی آن اشاره شده بود باید این هماهنگی با دانشکده علوم پزشکی صورت پذیرد. در این راستا تکریم از خدام بقاع متبرکه و هیات امنا در برخی استان ها برگزار شد، البته این برنامه در شب ولادت علی بن موسی الرضا(ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه امسال شرایط برگزاری برنامه‌های حضوری عموما فراهم نیست، بسیاری از فعالیت‌های ما در بستر فضای مجازی رونق یافتند که از جمله آنها می‌توان به برنامه «شمیم کرامت» اشاره داشت که حرکتی مردمی با همکاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و بسیج محسوب می‌شود؛ همچنین در حوزه فضای مجازی شبکه «شمیم» نیز راه‌اندازی شد که به عنوان پشتیبان برنامه‌های بقاع متبرکه در فضای مجازی فعالیت داشته و حدود ۱۶۰ هزار مخاطب دارد.

در ادامه این وبینار جواد محمدی فاز، با اشاره به برنامه‌های آستان قدس رضوی در دهه کرامت گفت: فعالیت‌های آستان مقدس، در چهار گستره حرم مطهر، مشهدالرضا، در گستره ملی و در گستره بین المللی برگزار می شود.

نماینده آستان قدس رضوی در شورای هماهنگی دهه کرامت ادامه داد: در سطح شهر مقدس مشهد، کل برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی ما در قالب دو برنامه محوری متمرکز شده است که از جمله این برنامه ها می‌توان به جشن «شکوه رضوان» اشاره داشت، که بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با هماهنگی های انجام شده در صحن جامع رضوی و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین برنامه «میثاق با امام رضا(ع)» با حضور فعالان اقتصادی، برنامه «زیر سایه خورشید» در گستره کشوری، وبینارهای متعدد علمی و فرهنگی در کنار افتتاح پروژه های مختلف عمرانی، اقتصادی و خدمت‌رسانی بخشی از برنامه‌های محوری آستان قدس رضوی را در دهه کرامت تشکیل می‌دهند.

محمدی فاز با اشاره به همکاری شهرداری های استان خراسان رضوی در آذین بندی و تبلیغات شهری در دهه کرامت، گفت: از سوی دیگر بخشی از فعالیت ها به حضور کاروان های گروه سرود در سطح محلات بر می‎گردد.

نماینده آستان قدس رضوی در شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت افزود: امسال حضور و فعالیت در سطح بین المللی با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا فراهم بود اما با هماهنگی های مختلفی که انجام شد و همچنین رایزنی با نمایندگان جامعه المصطفی وبینارهای متعددی برپا شد که از جمله آنها می توان به برگزاری وبینارهایی با موضوع کرامت انسان، وبینارهای بین المذاهب ، وبینارهای بین الادیان اشاره داشت.

در ادامه این وبینار سید علی موسوی زاده، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عمان، اظهار کرد: می توان گفت همه برنامه ها به دلیل شیوع کرونا در عمان لغو شده است، با این وجود فعالیت های متعددی در سطح فضای مجازی برگزار می شود که از جمله آنها می توان به سخنرانی های متعدد اشاره داشت.

وی در بخش دیگری از مباحث خود با اشاره به ارادت مردم عمان به علی بن موسی الرضا(ع) و سفر شیعیان و ارادتمندان حضرت به مشهدالرضا در سال های گذشته ادامه داد: امسال اما شرایط این سفر به دلیل شیوع کرونا فراهم نبود؛ اما فعالیت های مجازی به ویژه در پیام رسان واتس‌اپ میان مسلمانان رواج فراوانی داشته و بسیاری از گفت وگوهای دینی در این فضا انجام می شود.